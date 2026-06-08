Total War: Warhammer 40,000 wird später in diesem Jahr in der geschlossenen Beta abgeschlossen

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Warhammer- und RTS-Fans essen in letzter Zeit sehr, sehr gut. Total War bringt seine epischen Kampagnen und groß angelegten Schlachten ins Warhammer-40.000-Universum, und King Art Games bringt Warhammer 40.000: Dawn of War im vierten September zurück. Beide Spiele scheinen eine eigene Art von Kampf in die grimdark ferne Zukunft zu bringen, wobei Total War: Warhammer 40,000 uns zuletzt einen guten Einblick in das Gameplay gegeben hat.

Auf der PC Gaming Show führte uns Creative Assembly durch vieles davon, wie Total War: Warhammer 40,000. Das Spiel hat einen etwas stärkeren narrativen Fokus als frühere Total War-Spiele, und deine Kampagne kann genauso von deinen Entscheidungen in der Geschichte geprägt werden wie von den Kämpfen, die du führen wirst. Selbst wenn wir als dieselbe Fraktion spielen, können mehrere Kampagnen dank dieses neuen Fokus auf die Erzählung völlig unterschiedlich enden.

Das werden wir selbst erleben können, wenn die geschlossene Beta später in diesem Jahr startet. Wir haben kein genaues Veröffentlichungsdatum für die Beta bekommen, noch ein Veröffentlichungsfenster für das Spiel insgesamt, aber das kann zu gegebener Zeit kommen. Im Moment sind wir einfach begeistert, mehr von diesem Kampf zu sehen, in einem Ausmaß, das Total War noch nie zuvor geliefert hat. Die Anmeldung ist für geschlossene Beta offen, und Sie können sich hier für weitere Informationen registrieren.