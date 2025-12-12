Total War: Warhammer 40,000 bekannt gegeben bei den heutigen Game Awards

Wir wussten aus dem Total War-Stream von Creative Assembly, dass eine große Ankündigung bei den Game Awards ansteht. Einige Fans hatten erwartet, dass es eine Total War: Star Wars-Enthüllung wird, aber stattdessen bekommen Warhammer-Fans ein neues, umfangreiches Strategiespiel, das der düsteren fernen Zukunft gewidmet ist.

Total War: Warhammer 40,000 wurde offiziell im Rahmen der Game Awards vorgestellt. Wir tauschen Schwerter und Zauberei gegen Bolter und Bazookas, während Total War sein erstes Sci-Fi-Setting antritt. Es gibt viele Fragen zu beantworten, viele neue Elemente, und obwohl der Enthüllungstrailer vielversprechend aussieht, müssen wir abwarten, wie Total War: Warhammer 40,000 sich entwickelt.

Bei The Game Awards stellte David Harbour, bekannt durch Stranger Things und MCU, das Spiel vor, enthüllte seine Beteiligung und einen filmischen Trailer. Der Trailer zeigte eine große Schlacht zwischen Space Marines und Orks. Panzer, Infanterie und weitere prallen aufeinander, wobei ein Gargant einen Vindicator in Stücke sprengt, bevor ein orbitaler Angriff ihn durchschlägt. Am Ende des Trailers zoomen wir heraus, um die Galaxie als Ganzes zu sehen, bevor wir in einen Vorgeschmack auf das Gameplay einsteigen.

Es ist sicherlich ein riesiges Unterfangen, aber Total War: Warhammer 40,000 fühlt sich angesichts der Beliebtheit des Settings und des Erfolgs der Total War: Warhammer-Spiele in der Vergangenheit etwas unvermeidlich an. Vielleicht bekommen Age of Sigmar-Fans eines Tages ihr umfassendes Strategiespiel, oder?