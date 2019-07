Total War: Three Kingdoms soll am 8. August eine "Standalone-Kampagne" mit frischen Szenario-Helden bekommen. Das sogenannte "Eight Princes Chapter Pack" wird unmittelbar nach dem Hauptspiel ansetzen und sich um acht legendäre Prinzen drehen. Jeder dieser Charaktere besitzt individuelle Eigenschaften und Einheiten, 9 Euro zahlt ihr für den Spaß. Total War: Three Kingdoms ist auf dem PC verfügbar, unsere Kritik verrät euch Näheres.

