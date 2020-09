Total War Saga: Troy erscheint im November physisch

Sega Europa und The Creative Assembly haben gestern eine physische Ausgabe von Total War Saga: Troy angekündigt. Ab dem 5. November ist die Handelsversion im Laden erhältlich, neben dem Hauptspiel und dem Amazonen-DLC liegt ein limitiertes Steelbook bei.

Das Add-On erscheint noch diesen Monat als digitaler Zusatzinhalt auf dem PC und führt die Kriegerkönigin Penthesilea und ihre Schwester Hippolyta in die Schlacht der Bronzezeit ein. Neben neuen Missionen dürfen sich Spieler auf Kavallerieeinheiten, einzigartige Fraktionsmechaniken und vieles mehr freuen.

Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, dann lest unsere Rezension zu Total War Saga: Troy, das in den ersten 24 Stunden nach dem Launch satte 7,5 Millionen Mal an Spieler im Epic Games Store verschenkt wurde.