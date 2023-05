Total War: Pharaoh offiziell angekündigt

Creative Assembly und Sega haben Total War: Pharaoh angekündigt, das neueste Spiel der kultigen Strategiespiel-Franchise und eine Rückkehr in die Geschichte der Serie.

In Total War: Pharaoh ist der Pharao tot. Ägypten, Kanaan und das hethitische Reich verlangen nach einem neuen Führer. Es liegt an Ihnen, diesem Ruf zu folgen und die neue Führungskraft zu werden. Bei der Veröffentlichung stehen acht Fraktionsführer aus einer Vielzahl von Einheiten zur Auswahl, die sie in die Schlacht mitnehmen können.

In einer Kampagne hast du es nicht nur mit den Menschen im alten Ägypten zu tun, sondern auch mit Naturkatastrophen und fremden Invasoren. Plötzliche Wetterumschwünge können selbst in der Hitze des Gefechts eintreten und deine Spielweise und Strategie verändern.

Ein weiteres neues Feature ist die Mechanik zur Anpassung der Kampagne, mit der du eine ganze Reihe von Dingen ändern kannst, darunter Startpositionen, Ressourcen und die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen.

Total War: Pharaoh soll diesen Oktober erscheinen und kann jetzt entweder im Epic Games Store oder über Steam vorbestellt werden. Wenn ihr vorbestellt, erhaltet ihr Vorabzugang zum Spiel, dem Avatar of the Gods-Kosmetikpaket und dem Heart of the Shardana-Kosmetikpaket. Weitere Informationen findest du hier in den FAQ von Creative Assembly.