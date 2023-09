Total War: Pharaoh Kampagnenvorschau: Wir versuchen, Ägypten zu erobern

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass sich Total War in seinem nächsten Spiel, das im Oktober dieses Jahres erscheinen soll, auf das alte Ägypten konzentriert. In einer früheren Vorschau auf Total War: Pharaoh konnten wir nur ein paar Gefechte ausprobieren, und damals gefielen uns unter anderem die zusätzlichen Wettereffekte und der zusätzliche Rüstungsabbau. Dieses Mal konnte ich die ersten 60 Runden der Kampagne des Spiels ausprobieren. Als Ramses III. aus einer Reihe möglicher Fraktionen konnte ich einen guten Eindruck davon bekommen, wie es ist, am Vorabend der Invasionen der Seevölker einen Teil des Neuen Königreichs Ägypten zu regieren.

Mein erster Eindruck von der Kampagnenkarte ist, dass sie ihrem Vorgänger A Total War Saga: Troy sehr ähnlich sieht und sich auch so anfühlt. Das ist eine gute Sache. Anstelle von Gold aus älteren TW-Titeln gibt es mehrere Ressourcen, die du in deinen Regionen ausbalancieren kannst: Nahrung, Holz, Bronze, Stein und Gold. Gebäude kosten meist Stein und Holz, während eine Armee Nahrung, Bronze und Gold benötigt. Verschiedene Regionen haben unterschiedliche Ressourcen, was bedeutet, dass du möglicherweise viel Nahrung, aber keinen Zugang zu Steinen hast, es sei denn, du tauschst mit anderen Fraktionen. Außerdem brauchst du jetzt untätige Arbeiter in deinen Städten, um mit dem Bau zu beginnen. Alles in allem ist es ein gutes System, das die Diplomatie beim Handel mit Ressourcen fördert und dich zwingt, deine Ziele für die Eroberung strategisch auszuwählen.

Die Kampagnenkarte erstreckt sich von den nubischen Ländern südlich Ägyptens über die Sinai-Halbinsel, die Levante bis hin zu einem großen Teil Anatoliens. Dies entspricht den Hauptfraktionen im Spiel: Es gibt die ägyptischen Fraktionen im Süden, kanaanäische Fraktionen im Zentrum und hethitische Fraktionen im Norden. Neben Ramses III. stehen unter anderem der kanaanäische Irsu oder der hethitische Suppiluliuma II. zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es zwei Höfe, auf die die Spieler ihre Ambitionen richten können: Sie können versuchen, entweder den ägyptischen oder den hethitischen Thron zu erobern. Sobald du dich für einen entschieden hast, betrittst du diesen Hof und musst Regionen erobern, die für den Hof von zentraler Bedeutung sind, um entweder Pharao oder hethiterischer König zu werden.

In meiner ersten 60-Runden-Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad "Leicht", aber mit allen Einstellungen auf "Standard" habe ich an Ramses' Standardstandort im Sinai begonnen. Hier versuchte ich, die anderen ägyptischen Fraktionen größtenteils freundlich zu halten, und konzentrierte mich stattdessen darauf, die benachbarten kanaanäischen Fraktionen zu erobern. Anfangs hatte ich einige Erfolge, geriet aber schnell in Schwierigkeiten. Ich hatte einen strukturellen Mangel an Nahrung, was bedeutete, dass ich beschloss, andere Ressourcen gegen mehr Nahrung mit befreundeten Fraktionen einzutauschen. Langsam, aber stetig gelang es mir, den größten Teil des Sinai zu erobern, wobei Invasionen von Seeleuten meine Pläne oft durchkreuzten, und da Armeen einen General und viel Unterhalt erfordern, gelang es mir, immer nur eine große Armee auf einmal zu haben, die ich ständig um mein weitläufiges Reich herum mischen musste.

Ich wollte mich nicht nur auf meine Eroberungen konzentrieren, sondern auch die anderen Mechaniken im Spiel erkunden. Creative Assembly hat die mythischen Elemente von A Total War Saga: Troy weggelassen und stattdessen der Kampagne mehr historische Tiefe verliehen. Es scheint, dass auch Agenten, wie Attentäter und Diplomaten, vollständig verschwunden sind. Stattdessen ist es am königlichen Hof möglich, eine der Hofpositionen zu beanspruchen, indem man intrigiert, z. B. wenn man einen Ihrer Leute in die Position des Schatzmeisters versetzt, kann man Geld veruntreuen, während der Erste Kommandant Zugang zu Eliteeinheiten hat. Alternativ kannst du die Gunst der Leute in diesen Positionen gewinnen, um vorübergehend Zugang zu diesen Vorteilen zu erhalten, und um die Sache noch komplizierter zu machen, gibt es alle sechs Runden ein Ereignis namens Shemshu Hor, bei dem die Positionen neu gemischt werden können.

Während meiner Vorschauzeit war ich nicht wirklich in der Lage, die Verwendung des königlichen Hofes und des Shemshu Hor zu verstehen. Die Gunst der Leute am Hof zu gewinnen, fühlte sich ein bisschen wie eine lästige Pflicht an, bei der ich am Ende einfach auf die gleiche Intrigenoption klickte, um fast auf Schritt und Tritt Gerüchte zu verbreiten, ohne wirklich zu verstehen, warum. Wenn es nur darum geht, Gerüchte zu verbreiten, um vorübergehend Zugang zu einigen Eliteeinheiten zu erhalten, dann ist es eine ziemlich eindimensionale Ergänzung. Außerdem sah ich auch nicht, wie ich eine der Positionen hätte beanspruchen können. Vielleicht war ich einfach nicht in der Lage, den vollen Nutzen zu erfassen, weil ich nicht über die 60. Runde hinauskam.

Andere Dinge, die dich neben dem Bauen und Erobern beschäftigen werden, sind ein exzellenter Forschungsbaum mit erforschbaren Technologien. Sie können wählen, ob Sie in Dinge wie mehr XP für bestimmte Armeeeinheiten, bessere Beziehungen zu hethitischen oder ägyptischen Fraktionen, billigeres Bauen und mehr in dieser Richtung investieren möchten. Es ist auch notwendig, Götter anzubeten, um zusätzliche Boni zu erhalten, obwohl sie eine weitaus geringere Rolle spielen als in A Total War Saga: Troy. Dann gibt es noch eine "Säulen der Zivilisation"-Mechanik. Hier beeinflusst ein Gleichgewicht zwischen Krieg, Naturkatastrophen und Invasionen der Seeleute im Gegensatz zu Frieden und dem Bau von Denkmälern die Ernteerträge und andere Dinge. Auch hier konnte ich aufgrund des 60-Kurven-Limits nicht viel davon in Aktion sehen. Wenn jedoch die Zivilisation aufgrund von Bürgerkriegen zusammenbricht, werden die Invasionen der Seeleute zunehmen, ebenso wie Naturkatastrophen, und das sollte für interessante zusätzliche Herausforderungen sorgen.

Eine andere Sache, die meine Aufmerksamkeit geweckt hat, ist die Möglichkeit, ein uraltes Vermächtnis auszuwählen, dem man folgen möchte. Ich habe zunächst ein Vermächtnis ausprobiert, das sich auf den Handel konzentrierte, fand es aber schwer zu verstehen und ohne großen Nutzen. Ich entschied mich stattdessen für das Vermächtnis von Ramses' erobernden Vorfahren, nachdem ich ein paar Runden zurückgeladen hatte, und wählte die Stadt Aschkelon als mein Ziel für die Eroberung. Der Bildschirm "Uraltes Vermächtnis" ermöglichte es mir, lokale Unterstützung aufzubauen, indem ich alle paar Runden Gold investierte, was mir eine riesige lokale Armee hätte geben sollen, die mich im Falle einer Belagerung unterstützt hätte. Sie öffneten mir sogar die Tore. Leider habe ich nicht den Höhepunkt bekommen, den ich mir erhofft hatte. Ich hatte bereits meine Armee, die die Stadt belagerte, Belagerungswaffen konstruierte und war bereit, den Angriff zu beginnen. Die KI griff jedoch meine Belagerungsarmee von außerhalb der Stadt an und zwang mich zum Kampf. Das bedeutete, dass der Ancient Legacy-Bonus nicht ausgelöst wurde und ich die Schlacht nur mit meinen eigenen Einheiten ausfechten musste. Ich habe trotzdem gewonnen und die Stadt eingenommen, indem ich den Kampf automatisch aufgelöst habe, aber ich habe nichts von dem gesehen, was ich mit dem System des alten Vermächtnisses sehen sollte.

Apropos Kämpfe: Ich fand die KI selbst auf dem Schwierigkeitsgrad "Leicht" schwer zu schlagen. Wenn du auf der Kampagnenkarte Zugang zu Eliteeinheiten wie Koposh-Schwertkämpfern oder kanaanäischen Streitwagen erhältst, fühlt es sich an, als würdest du endlich eine mächtige Streitmacht zusammenstellen, aber du brauchst immer noch Geschick und ein Verständnis für das Stein-Schere-Papier-Prinzip, um die KI zu besiegen. Die Bewegung auf der Kampagnenkarte wirkt sich auch auf deine Armee im Kampf aus, da sich beispielsweise nur einige Einheiten durch Wüsten bewegen können, ohne unter Zermürbung zu leiden. Ich habe einige der größeren Städte während der Belagerungen bestaunt, die wirklich gut aussehende Tempel, Marktplätze, Stadtmauern und andere Befestigungen haben, die sogar Boni bieten, wenn man sie in einer Belagerungsschlacht erobert oder verteidigt. Auf jeden Fall sehen sowohl die Schlachten als auch die Kampagnenkarte wunderbar aus, mit all den Details, die wir von Total War gewohnt sind. Auf der Kampagnenkarte gibt es einen Tag- und Nachtzyklus, und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, weiter auf eine farbige Karte im Stil eines Paradox-Spiels zu zoomen, wie in der Crusader Kings-Serie. Dies macht es einfacher, sich Ihr Imperium und Ihre Diplomatie im Spiel vorzustellen.

Eine letzte Sache, die angesprochen werden muss, ist die Kampagnen-KI. Meiner Erfahrung nach scheint die KI ziemlich intelligent und eine Verbesserung im Vergleich zu A Total War Saga: Troy zu sein. Ich habe in zwei Kampagnen mit 60 Runden keine bizarre Diplomatie gesehen. Die einzige etwas seltsame Entscheidung war, als der benachbarte kanaanäische Staat namens Hetch den Krieg erklärte und einige meiner Außenposten überfiel und dann ein paar Runden später um Frieden bat und eine bescheidene Menge an Lebensmitteln anbot. Das mag eine fragwürdige Entscheidung sein, aber sie ist sicherlich nicht so irrational wie die KI in einigen früheren Total War-Spielen. Zuvor konnte die KI riesige Geldsummen anbieten, um Frieden zu erbitten, nachdem sie einen Zug zuvor einen Krieg begonnen hatte, und alles ein paar Runden später erneut tun. Auf jeden Fall war ich froh, den Waffenstillstand anzunehmen, weil ich gegen andere Feinde kämpfte. Kurz darauf war ich bereit, Hetch für ihre früheren Raubzüge zu bestrafen. An diesem Punkt gefiel mir, dass das Diplomatiesystem des Spiels mich warnte, dass ein erneuter Beginn eines Krieges kurz nach einem Friedensvertrag die Glaubwürdigkeit meiner Fraktion stark beeinträchtigen und meine Beziehungen zu allen anderen Fraktionen sofort beeinträchtigen würde. Es zwang mich, umzudenken, ähnlich wie die Diplomatie in der Realität Staaten in Schach hält.

Alles in allem hat es Spaß gemacht, 60 Runden lang Total War: Pharaoh zu spielen und mich neugierig auf mehr zu machen. Es gibt noch viele Dinge, die ich noch nicht (vollständig) erlebt habe. Zum Beispiel werden Bürgerkriege ausgelöst, wenn Fraktionen genug Legitimität erlangen, um ein Anwärter auf den Thron zu werden. Ich konnte leider nicht weit genug kommen, um das selbst auszuprobieren. Es gibt auch einige Kritikpunkte. Ich bin nicht allzu begeistert davon, wie der königliche Hof bisher funktioniert, und ich war enttäuscht darüber, dass meine sorgfältig geplante Nutzung des Ancient Legacy-Systems überhaupt nicht ausgelöst wurde. Was mir gefällt, ist die Rückkehr zu einer reineren Form der Geschichte, weg von Mythen. Durch die Kombination solider und bekannter Kampagnenmechaniken und zusätzlicher Schichten historischer Immersion wie der Mechanik "Ancient Legacies" und "Pillars of Civilization" mit den neuen Wettereffekten und anderen Ergänzungen des Kampfsystems gibt es für Fans der Total War-Spiele viele Neuheiten zu entdecken. Gleichzeitig bedeutet es, dass es schwieriger sein wird, einzusteigen, wenn Sie noch keines der vorherigen Spiele gespielt haben. Total War: Pharaoh erscheint am 11. Oktober für PC.