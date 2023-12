Total War-Entwickler entschuldigen sich bei den Fans und versprechen bessere Inhalte für die Zukunft

HQ

Seit Monaten sind Total War-Fans von Creative Assembly nicht mehr beeindruckt. Total War: Warhammer III wurde nach der Veröffentlichung des neuesten DLCs mit Kritiken bombardiert, und Total War: Pharaoh erfüllte nicht ganz die Erwartungen, die die Fans an den nächsten historischen Teil der Serie hatten.

In einem neuen Post hat sich der Vizepräsident der Creative Assembly, Roger Collum, inzwischen bei den Fans entschuldigt und verspricht Besseres. "Es waren ein paar schwierige Monate und wir sind uns bewusst, dass wir Fehler gemacht haben, wenn es um unsere Beziehung zu euch allen geht. ", beginnt der Beitrag. "Intern wurde ständig darüber diskutiert, wie wir wieder festen Boden unter den Füßen haben können. Klar ist, dass es nicht einfach sein wird und dass es Zeit und Mühe kosten wird."

"Wir sehen die Verwirrung, die Frustration und das Misstrauen uns gegenüber in der gesamten Community und ehrlich gesagt, bricht es uns das Herz. Wir machen Spiele, die Ihnen Freude bereiten, die Liebe zur Geschichte, zu Fantasy und Strategiespielen wecken. Total War ist unser Ein und Alles, es liegt uns genauso am Herzen wie euch. In letzter Zeit ist klar, dass wir es versäumt haben, dies in unserem Handeln zu zeigen. Es tut uns leid."

Um Wiedergutmachung zu leisten, werden einige große Schritte unternommen. In Bezug auf Total War: Warhammer III erhalten Fans, die den DLC "Schatten des Wandels" gekauft haben, im neuen Jahr kostenlose zusätzliche Inhalte, was hoffentlich dazu führen wird, dass sich der Preis etwas weniger schmerzhaft anfühlt.

Apropos Preis: Total War: Pharaoh bekommt einen neuen Preis und CA schafft die teureren Editionen des Spiels ab. Der Preis beträgt jetzt 39,99 $/39,99 €/29,99 £, und Spieler, die das Spiel bereits gekauft haben, erhalten eine teilweise Rückerstattung.

Es stehen noch weitere Änderungen bevor, aber glaubst du, dass dies für CA ausreicht, um seine Fangemeinde zurückzugewinnen?