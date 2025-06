Total War beginnt im August mit den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum

HQ

Wenn du ein Strategie-Fan bist, hast du wahrscheinlich schon von einem Total War-Spiel gehört und es gespielt. Für einige begann die Liebe zu den großen Schlachten von Total War mit Shogun: Total War, während andere stattdessen von der epischen Fantasie von Total War: Warhammer angezogen wurden.

Wie auch immer Sie in Total War eingestiegen sind, Creative Assembly und Sega planen, diesen Dezember mit einem Showcase zum 25-jährigen Jubiläum eine Show für alle Fans zu veranstalten. Laut einer offiziellen Ankündigung der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum wird der Showcase neue Spiel- und Inhaltsankündigungen für History- und Fantasy-Fans sowie Kommentare der Entwicklerteams zur Gestaltung der Zukunft von Total War enthalten.

Außerdem findet im August der Auftakt für die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum statt, mit Einblicken hinter die Kulissen und Kommentaren zu den Titeln, die dieses langjährige Strategie-Franchise geprägt haben. Es wird auch Streams, Interviews und natürlich Verkäufe der Spiele geben.

"Wir fühlen uns geehrt und demütig, eines der wenigen Videospiele zu sein, die die Chance haben, einen so großen Meilenstein zu feiern, und wir möchten uns bei ehemaligen und aktuellen Kollegen sowie bei unseren Fans für all die Unterstützung bedanken", sagte Roger Collum, Vice President von Total War. "2025 markiert eine aufregende neue Ära für das Franchise, wenn wir enthüllen, was als nächstes für Total War ansteht. Und wir können es kaum erwarten, das ganze Jahr über mit allen zu feiern."

Was erhoffst du dir, wenn du beim Total War Anniversary Showcase angekündigt wirst?