Toshihiro Nagoshi gründet Nagoshi Studio unter Netease

Netease begrüßt den früheren Yakuza-Entwickler Toshihiro Nagoshi heute offiziell als Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens, „Nagoshi Studio". Das Team wird mit finanzieller und strategischer Unterstützung des Publishers Spiele für Konsolen veröffentlichen, die weltweit erscheinen sollen. Welche Art von Spielen diese Firma in Zukunft produziert, schreibt Netease ihnen angeblich nicht vor.

In einem Artikel spricht Nagoshi darüber, welchen Herausforderungen Entwickler in der Unterhaltungsindustrie ausgesetzt sind und wie er dafür sorgen möchte, dass sein neues Team selbst in unsicheren Zeiten besteht. Eine der Ideen, die er verfolgt, ist der Wegfall klassischer Unternehmenshierarchien in Diskussionen, die die Verbesserung eines Spiels zum Ziel haben.