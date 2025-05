Toronto Ultra wird beim Esports World Cup dabei sein

HQ

Die E-Sport-Organisation Movistar KOI hat die Entscheidung getroffen, ihr Call of Duty League -Team als Repräsentant für das Call of Duty: Black Ops 6 -Event einzusetzen, das im Sommer im Esports World Cup stattfindet.

Wie in einem Beitrag in den sozialen Medien erwähnt, hat die Organisation bestätigt, dass die Toronto Ultra für das Turnier weiterhin Lila und Weiß tragen werden, um ein Ergebnis an einer Küste zu erzielen, die weit, weit von ihrem üblichen CDL-Tummelplatz Nordamerika entfernt ist.

Wann das Black Ops 6 -Event stattfinden wird, ist für den 24. und 27. Juli geplant, bei dem 16 der besten Teams aus der ganzen Welt um einen Teil des Preispools von 1,8 Millionen US-Dollar kämpfen werden.