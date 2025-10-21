Tornado trifft nördliche Pariser Vororte und hinterlässt einen Toten

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass am Montagnachmittag ein mächtiger Tornado über den nördlichen Stadtrand von Paris hinweggefegt ist, bei dem eine Person getötet und mehrere weitere verletzt wurden. Der Sturm fegte durch Teile des Departements Val-d'Oise, stürzte Bäume um, beschädigte Häuser und zwang die Rettungskräfte, in mehreren Städten einzugreifen. Am stärksten betroffen war Ermont, wo ein Bauarbeiter ums Leben kam, nachdem starke Winde Kräne auf einer Baustelle zum Einsturz gebracht hatten. Auch der öffentliche Nahverkehr und die Hauptstraßen wurden stark beeinträchtigt, der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt und die Autobahnen durch Trümmer blockiert. Als die Nacht hereinbrach, richteten die lokalen Behörden Notunterkünfte für die vertriebenen Bewohner ein, während die Aufräumarbeiten fortgesetzt wurden. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!