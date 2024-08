Torn Banner zeigen einen blutigen neuen No More Room in Hell 2 Teaser

HQ

Torn Banner Studios haben einen kurzen, aber süßen neuen Trailer zu No More Room in Hell 2 bei Gamescom gezeigt.

Die beliebte Zombie-Survival-Shooter-Franchise feiert ein lang erwartetes Comeback und sieht besser aus als je zuvor. Eine dröhnende Untergangspredigt übermalt den dramatischen Trailer, der all die Schrecken und das Blut zeigt, die die Spieler lieben und erwarten.

In dieser gefallenen Welt, in der "wir in unserer Pflicht vor Gott versagt haben", "ist der andere Ort voll, so dass die Toten unter uns wandeln" - sicherlich beängstigendes Zeug. Das Spiel wird auf dem PC im Early Access über Steam und den Epic Games Store um Oktober 2024 verfügbar sein.