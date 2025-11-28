Tormented Souls II überschreitet 100.000 Exemplare in einem Monat

Auch wenn es keine Schlagzeilen-Schlagzeilen-Millionen-Dollar-Zahlen sind, sind PQube und Dual Effect sehr zufrieden mit Tormented Souls II, der Fortsetzung des gefeierten atmosphärischen Horror-/Puzzle-Titels mit der Heldin Caroline Walker in der Hauptrolle.

In einer Pressemitteilung bestätigten Studio und Publisher, dass mehr als 100.000 Exemplare des Spiels verkauft wurden, während 250.000 Whishlists erreicht wurden. Eine gute Umwandlungsrate für das Spiel.

"Nach dem Erfolg des ersten Spiels hatten wir große Hoffnungen für die Fortsetzung – besonders angesichts der unglaublichen Arbeit, die Dual Effect in die Entwicklung eines so starken Nachfolgers gesteckt hat", sagte Andy Pearson, Chief Marketing Officer bei PQube. "Wir sind von dem Empfang überwältigt worden. Wir arbeiten außerdem an spannenden neuen Inhalten und werden in ein paar Wochen Neuigkeiten haben... Also haltet eure Augen offen... "

Tormented Souls II ist jetzt über Steam und den Epic Games Store auf PC sowie für Xbox Series und PlayStation 5 verfügbar. Hast du es schon ausprobiert?