Toriyamas Sandland ist in der Unreal Engine 5 in vollem Gange

Sandland nimmt Gestalt an. Eine sehr erkennbare Form, ebenso wie die Akira Toriyama-Linie, die dieses Action-Rollenspiel inspiriert hat, das von Bandai Namco produziert und von ILCA entwickelt wurde (ein Stammgast bei One Piece-Spielen und Pokémon-Remakes). Keighleys Show hat wieder einmal diesen kleinen roten Teufel Beelzebub zu Gast gehabt, der zusammen mit dem menschlichen Sheriff Rao durch eine Wüstenwelt reist, die aus dem gleichnamigen Manga reist.

Dieses Mal konnten wir viel mehr sehen, vor allem das Gameplay, dieses Universums, in dem Dämonen und Menschen in einer Art Harmonie koexistieren. Nicht ganz, denn die Kämpfe werden in dieser Umgebung konstant sein, die vollständig in Zellschattierung nachgebildet wird, die durch die Fähigkeiten der Unreal Engine 5 verbessert wird.

Das Sandland-Spiel befindet sich in der Entwicklung für PlayStation, Xbox Series und PC-Konsolen. Nicht zu vergessen, die Anime-Adaption ist ebenfalls in Produktion - wird sie auch nur annähernd so aussehen wie das Kinovideo, das Bandai Namco heute zeigt?