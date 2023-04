Torchlight Infinite wird nächsten Monat vollständig gestartet

XD Games, der Entwickler des kostenlos herunterladbaren PC- und Mobile-Action-RPGs Torchlight Infinite, hat angekündigt, dass er bereit ist, das Spiel in die Hände von Spielern auf der ganzen Welt zu legen.

Im Rahmen eines globalen Launch-Events, das am Wochenende stattfand, wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel am 9. Mai in seiner Version 1.0 auf beiden Plattformen erscheinen wird und dass an diesem Datum auch die Early Access-Periode abgeschlossen wird, die seit Oktober 2022 für PC-Spieler aktiv ist.

Dieses Datum wird jedoch nicht nur der globale Starttermin für das Spiel sein, da XD Games auch enthüllte, dass am selben Tag auch eine neue Saison beginnen wird, die Cube of Rapacity genannt wird und Änderungen an den Beute- und Handwerkssystemen des Spiels mit sich bringt, neben dem Hinzufügen eines neuen spielbaren Charakters und einiger anderer Extras.

Da der Titel kostenlos heruntergeladen werden kann, werden Sie ihn in ein paar Wochen ausprobieren?