Topson von Tundra Esports hat sich aus dem Wettkampf zurückgezogen Dota 2

HQ

Tundra Esports wurde bereits 2022 zum Dota 2 The International Champion gekrönt, hat aber seitdem Schwierigkeiten, wieder den Berggipfel zu erreichen. In diesem Jahr war es zwar nah dran und wurde schließlich Dritter, aber dieses Scheitern an der Spitze hat anscheinend die Entscheidung ausgelöst, große Änderungen an der Kaderaufstellung vorzunehmen.

In den letzten Tagen haben wir gesehen, wie Leihverträge zu Ende gingen, was bedeutete, dass sowohl Roman "RAMZES666" Kushnarev als auch Ivan "Pure" Moskalenko von Tundra weiterziehen, und jetzt kommt noch hinzu, dass Topias "Topson" Taavitsainen seinen Rücktritt von der kompetitiven Dota 2 angekündigt hat.

Dies wurde in einem Social-Media-Post bestätigt, in dem Tundra hinzufügt: "Nach vielen Patches, unzähligen Turnieren und einigen verrückten Picks müssen wir uns von Topson verabschieden, wenn er sich vom kompetitiven Dota zurückzieht".

Es ist unklar, wen Tundra als Ersatz für all diese verstorbenen Mitglieder ins Auge fassen wird.