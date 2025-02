Topseller: Die meistverkauften Nintendo Switch-Spiele des Jahres 2024

HQ

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht und nicht nur den großen Schub erwähnt, den Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom oder Mario & Luigi: Brothership erreicht haben, sondern auch die bisherigen weltweiten Verkaufszahlen für seine Spiele aktualisiert. Und dank dessen können wir jetzt eine viel genauere Perspektive auf den durchschlagenden Erfolg dieser Konsolengeneration für Nintendo und die Stärke seiner bekanntesten Franchises und Titel haben.

Die meistverkauften First-Party-Spiele von Nintendo Switch im Jahr 2024 (Stand: 31. Dezember 2024)



Mario Kart 8 Deluxe: 5,38 Millionen im GJ2025, 67,35 Millionen insgesamt

Animal Crossing: New Horizons: 2,08 Millionen im GJ2025, 47,44 Millionen insgesamt

Super Smash Bros. Ultimate: 1,66 Millionen im GJ2025, 35,88 Millionen insgesamt

Super Mario Odyssey: 1,09 Millionen im GJ2025, insgesamt 29,04 Millionen

Pokémon Karmesinrot/Lila: 1,46 Millionen im GJ2025, 26,38 Millionen insgesamt

Nintendo Switch Sports: 2,63 Millionen im GJ2025, 15,74 Millionen insgesamt

Super Mario Bros. Wonder: 2,07 Millionen im GJ2025, 15,51 Millionen insgesamt

Super Mario Party Jamboree: 6,17 Millionen im GJ2025, 6,17 Millionen insgesamt

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom: 3,91 Millionen im GJ2025, 3,91 Millionen insgesamt

Paper Mario: The Thousand-Year Door: 2,06 Millionen im GJ2025, insgesamt 2,06 Millionen



Bonus:



Mario & Luigi: Brothership: 1,84 Millionen im GJ2025, 1,84 Millionen insgesamt



Luigi's Mansion 2 HD: 1,8 Millionen im GJ2025, insgesamt 1,8 Millionen



Was hältst du von der Leistung der Spiele, die Nintendo im letzten Jahr entwickelt und veröffentlicht hat?