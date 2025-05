Topher Grace spielt in der Netflix-Serie "The Waterfront" einen freundlichen Drogenbaron aus der Nachbarschaft

Wenn wir an den Schauspieler Topher Grace denken, denken wir natürlich an seine Rolle des Eric aus That 70s Show oder Eddie Brock/Venom in Spider-Man 3. Zugegeben, das war Topher Grace der Vergangenheit, denn in letzter Zeit tendiert der Schauspieler dazu, ganz andere Rollen zu spielen. Aufbauend auf seiner Rolle als Rassist in BlacKkKlansman stellt Grace nun seine Fähigkeiten unter Beweis und expandiert in die Welt des Drogenhandels, alles als Teil einer kommenden Netflix-Dramaserie.

Diese Serie, die unter dem Namen The Waterfront bekannt ist, stammt von den Leuten, die Dawson's Creek gemacht haben, und folgt einer Familie, die sich in dem Bestreben, sich inmitten turbulenter finanzieller Gewässer über Wasser zu halten, in graue oder unbestreitbar illegale Aktivitäten hineinzieht, Ereignisse, die sie oft auf Kollisionskurs mit lokalen Gaunern wie Graces eher freundlichem Kingpin bringen.

In einem Tudum-Artikel erfahren wir ein wenig mehr über die Handlung und Prämisse von The Waterfront: "Von Kevin Williamson, dem Schöpfer von Dawson's Creek und Scream, dreht sich die kommende dramatische Serie um die fiktive Familie Buckley und ihr zerfallendes Fischereiimperium. Holt McCallany spielt Harlan Buckley, den Patriarchen, der sich von zwei Herzinfarkten erholt; Maria Bello spielt seine geradlinige und tadellos gekleidete Frau Belle; Melissa Benoist spielt ihre Tochter Bree, eine Süchtige in der Genesung, die das Sorgerecht für ihren Sohn Diller verloren hat; und Jake Weary spielt Harlans und Belles Sohn Cane, der unbedingt beweisen will, dass er des Namens Buckley würdig ist."

The Waterfront wird am 19. Juni auf Netflix debütieren, und Sie können sich den ersten Trailer unten ansehen.