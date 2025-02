Topgesetzte Alcaraz und De Miñaur bei den Doha Open von Lehečka und Rublev verblüfft

HQ

Das Halbfinale der Qatar Open findet heute, Freitag, 21. Februar, statt, nachdem gestern die beiden topgesetzten Spieler Carlos Alcaraz und Alex de Miñaur überraschend ausgeschieden sind. Alcaraz setzte sich gegen einen sehr inspirierten Jiří Lehečka durch, der seinen ersten Top-3-Sieg einfuhr, ein Spiel, das einer Achterbahnfahrt glich (6-3, 3-6, 6-4), aber letztendlich setzte sich der Tscheche länger durch und verwehrte Alcaraz einen weiteren Hartplatzsieg in diesem Monat.

Dann zerstörte Andrey Rublev die Hoffnungen von Alex de Miñaur auf einen erneuten Sieg bei dem Turnier, das er 2020 gewonnen hatte: 6:1, 3:6, 7:6(8). In der Zwischenzeit zieht der Russe in Doha in sein viertes Halbfinale ein und hofft, dieses Mal mehr Glück zu haben.

Dies sind die Spiele, die heute gespielt werden, bevor am Samstag das Finale ansteht.

Halbfinale der Qatar Open:



Felix Auger-Aliassime vs. Andrey Rublev: 16:00 Uhr MEZ, 15:00 Uhr GMT



Jiří Lehečka vs. Jack DARAPER: 17:10 Uhr MEZ, 16:10 Uhr GMT