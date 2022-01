Top-Downloads von 2021 im Playstation Store

HQ

Sony hat diese Woche die am häufigsten heruntergeladenen Spiele aus dem Playstation Store im Jahr 2021 enthüllt und uns auf diesem Wege verraten uns, was sich vermutlich eh schon alle denken konnten: In unserer Region regiert der virtuelle Fußball. In den USA hat es FIFA 22 zwar nicht einmal in die Top 10 geschafft (dafür haben es dort andere Sportspiele weit nach oben ins Ranking geschafft), doch in Europa scheint das Game auf so ziemlich jeder Konsole gelandet zu sein. Unten findet ihr die europäischen Charts für Playstation 4 und Playstation 5 und hinter diesem Link findet ihr noch ein paar weitere Ranglisten für Free-to-Play- und Playstation-VR-Titel.

Top-Downloads auf der Playstation 5 im Jahr 2021 (Europa)