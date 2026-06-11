Top-Xbox-Manager lässt die Tür offen, damit Banjo-Kazooie über ein externes Studio zurückkehren kann

HQ

Eine weitere Xbox Games Showcase ist vorbei, und erneut waren die Fans enttäuscht, dass es auch diesmal kein neues Banjo-Kazooie geben wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Rennen vorbei ist, denn als GamesRadar kürzlich den Xbox-Executive Vice President Matt Booty interviewte, wurde er gefragt, ob unabhängige Studios die klassischen Franchises des Unternehmens übernehmen könnten, insbesondere Banjo-Kazooie.

Und... Auch wenn er nicht genau Ja gesagt hat, haben wir ihn auch nicht nein sagen hören:

"Wir sind in der großartigen Position, dass wir unsere First-Party-Studios haben, wir haben First-Party-Publishing, die mit großartigen Partnern wie Kojima [Productions] zusammenarbeiten, und wir haben auch all unsere großartigen Drittanbieter aus der Branche. Wir haben ID@Xbox, was so viele großartige Partner bringt, die sich auf einem anderen Punkt ihrer Spieleentwicklungsreise befinden. Es ist alles. Ich denke also, die Antwort ist, dass es Möglichkeiten gibt, alle möglichen Dinge zu tun, und wir schauen uns diese auf jeden Fall ständig an."

Da das Xbox-Management sicherlich erkannt hat, dass Banjo-Kazooie das von Fans am meisten gewünschte Spiel ist, können wir hoffen, dass sie den PR-Wert erkennen, tatsächlich aktiv zu werden und den Bären und den Vogel auf ein neues Abenteuer zu schicken. Sie scheinen zumindest offen für die Idee zu sein.