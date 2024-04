Top Spin 2K25 "läuft mit 60 FPS im Einzel- und Mehrspielermodus auf allen Plattformen"

HQ

Eine gute Fluidität ist in Spielen oft wichtig, aber in einigen Genres ist sie definitiv wichtiger als in anderen. Und eines davon sind Sport-Videospiele. Was ist also mit dem kommenden Top Spin 2K25, ist es eine abgehackte Erfahrung oder können wir etwas Flüssigeres erwarten?

Glücklicherweise haben wir in dieser Hinsicht gute Nachrichten, denn in einem Interview mit Wccftech verrät Game Director Remi Ercolani, dass 60 Bilder pro Sekunde der Standard für das gesamte Gameplay sind (wenn auch anscheinend nicht unbedingt für Zwischensequenzen und so weiter), und das gilt für alle Formate:

"Top Spin 2K25 läuft während des Spiels mit 60 FPS im Einzel- und Mehrspielermodus auf allen Plattformen. Dies ist ein wichtiger Teil des Top-Spin-Gefühls und -Erlebnisses, daher war es für uns entscheidend, dieses Ziel auf allen Plattformen zu erreichen."

Eine sehr willkommene Nachricht natürlich und ein ohnehin schon heißes Spiel wurde plötzlich noch heißer.