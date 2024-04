Top Spin 2K25 erhält einen offiziellen Launch-Trailer

HQ

Wir mussten weit über ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung von Top Spin 4 warten, bevor die Entscheidung getroffen wurde, die wohl beste Tennisserie aller Zeiten wieder aufleben zu lassen. Und am Freitag war es endlich Zeit für die Premiere, was bedeutet, dass viele von euch das Wochenende damit verbringen werden, mit ihrem Lieblingsspieler auf dem Weg zu einer begehrten Trophäe in den vielen offiziellen Turnieren des Spiels Smashes und Lobs zu liefern.

Aber wenn du noch unschlüssig bist, empfehlen wir dir, dir den gerade veröffentlichten Launch-Trailer anzusehen (und vergiss auch nicht, unseren Test zu lesen), der sowohl das Gameplay als auch viele der Inhalte zeigt, die dich erwarten. Werfen Sie einen Blick darauf, und wenn Sie bereits begonnen haben, teilen Sie uns in den Kommentaren mit, was Sie bisher denken.

Top Spin 2K25 ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox erhältlich.