Top Spin 2K25 enthüllt offiziell lizenzierte Turniere in neuem Trailer

Wir haben bereits über die Tennisspieler berichtet, die in Top Spin 2K25 verfügbar sind, das am 26. April für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Aber wie sieht es mit offiziell lizenzierten Turnieren aus? Das wurde nun bestätigt, und es stellt sich heraus, dass 2K Sports eine beeindruckende Auswahl für uns bereithält, und weitere werden folgen:



ASB Classic - Auckland, Neuseeland



Australian Open - Melbourne, Australien



BNP Paribas Open - Indian Wells, Vereinigte Staaten von Amerika



Cincinnati Open - Cincinnati, Vereinigte Staaten



Internazionali BNL d'Italia - Rom, Italien



Miami Open - Miami, Vereinigte Staaten von Amerika



Mutua Madrid Open - Madrid, Spanien



National Bank Open - Toronto, Kanada



Nitto ATP Finals - Turin, Italien



Roland Garros - Paris, Frankreich



Rolex Masters Paris - Paris, Frankreich (fiktiver Austragungsort)



Rolex Monte-Carlo Masters - Monte Carlo, Monaco



Rolex Shanghai Masters - Shanghai, China



The Championships, Wimbledon - London, England



US Open - New York, Vereinigte Staaten von Amerika



Wir haben auch einen brandneuen Trailer, der einen Teil der Arbeit zeigt, die in die Arbeit geflossen ist, damit sich alle Tennisstars tatsächlich lebendig fühlen und lebensecht und realistisch spielen. Schauen Sie es sich unten an.