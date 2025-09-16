Top-Hollywood-Talentagent sagt, dass große Stars nicht mehr daran interessiert sind, dem MCU beizutreten

HQ

Wie repariert man das MCU? Das ist eine schwierige Frage, und eine, die wir vielleicht gar nicht stellen müssen. Die Filme werden immer besser, wie die Kritiken zu Thunderbolts* und The Fantastic Four: First Steps zeigen, und sie spielen immer noch Hunderte von Millionen Dollar ein. Es scheint jedoch, als ob die Aussicht auf das MCU einfach nicht mehr so aufregend ist wie früher, sowohl für die Fans als auch für Hollywood.

Wie Variety in einer Liste berichtet, die uns durch die aktuellen großen Film-Franchises führt, sagte ein anonymer Agent für Top-Talente, dass der Einstieg in das MCU zwar "immer noch eine verrückte, lebensverändernde Gelegenheit" sei, es aber nicht mehr "so viele Kunden gibt, die danach fragen, wie noch vor fünf Jahren".

Dennoch ist nicht alles düster für das MCU. Während ein Manager anmerkt, dass "die eigenständigen Filme in Schwierigkeiten sind, weil man das Gefühl hat, dass man es jetzt verpassen kann", glauben sie, dass die kommenden Avengers-Filme "kugelsicher" sind.

Im selben Bericht sehen wir auf der anderen Seite der Medaille das DCU. Im Großen und Ganzen scheint Hollywood mit James Gunns Auftritt mit Superman ziemlich zufrieden zu sein, aber es gibt Bedenken, ob die nächsten beiden Filme in der Lage sein werden, an den Kinokassen Geld einzuspielen. Clayface und Supergirl sind schließlich nicht gerade Batman und Wonder Woman.