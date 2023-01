Top Gun: Maverick war letztes Jahr der größte Home-Entertainment-Titel Großbritanniens

HQ

Top Gun: Maverick sollte 2022 der größte Verdiener an der Kinokasse sein, obwohl es (zum Zeitpunkt des Schreibens) kurz davor steht, von Avatar: The Way of Water besiegt zu werden. Aber wenn man von den Kinos wegschaut, hat sich der Film als Titan des Jahres etabliert, wenn es um Home Entertainment geht, zumindest in Großbritannien, da Variety berichtet hat, dass der Film der größte Verkäufer Großbritanniens war, wenn es um diesen Bereich ging.

Der Film stieß auch auf großes Interesse am ursprünglichen Top Gun, wobei dieser Film der größte ausgeliehene Film Großbritanniens für 2022 ist.

Was auf Top Gun: Maverick in den Home-Entertainment-Charts folgte, ging der zweite Platz an Spider-Man: No Way Home.

Mit Blick auf das Fernsehen war House of the Dragon die größte Show des Jahres für Großbritannien, obwohl die britische Science-Fiction-Serie Doctor Who dank der neuesten Staffel und eines Weihnachtsspecials wie erwartet auch ein paar Plätze in den Top-Ten-Charts belegte.

Ansonsten sind Streamer in Großbritannien weiter gewachsen und expandiert, wobei das Land nun rund 50 Millionen Gesamtabonnements ausmacht, was einem Anstieg von 6,4% gegenüber dem Vorjahr gegenüber 2021 entspricht.

Schließlich zeigten die Statistiken, dass DVD und Blu-Ray immer noch beliebt waren, wobei Downton Abbey: A New Era der größte DVD-Verdiener war, während Dune der größte Blu-Ray-Verkäufer war.