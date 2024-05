Top Gun: Maverick-Star Glen Powell lehnte Jurassic World 4 ab

Sehr, sehr, sehr wenige männliche Filmstars sind im Moment heißer als Glen Powell, der als Henker in dem Monsterhit Top Gun: Maverick groß rauskam und seitdem mit Filmen wie Anyone But You, Devotion, dem kommenden Hit Man, Twister und Running Man (in dem er Arnolds alte Rolle übernimmt) Geld verdient hat. Zu diesem Zeitpunkt und dank seiner Glückssträhne wurde ihm die Hauptrolle in der kommenden Jurassic World 4 angeboten, aber weil er glaubte, dass das Drehbuch nicht zu ihm passte oder dass er zum Drehbuch passte, lehnte er das ab.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Powell: "Jurassic ist einer meiner Lieblingsfilme. Es ist eines der Dinge, die ich mein ganzes Leben lang tun wollte. Ich mache diesen Film nicht, weil ich das Drehbuch gelesen habe und sofort dachte, dass meine Anwesenheit in diesem Film nicht hilft. Und das Drehbuch ist großartig. Der Film wird verdammt noch mal töten. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu wählen, wo man ein Publikum glücklich macht und wo man sich selbst glücklich macht."

Glauben Sie, dass dies die richtige Wahl von Powell war?