Top Gun: Maverick Cousin des Autors behauptet, Schlüsselszenen in der Klage geschrieben zu haben

Shaun Gray, VFX-Künstler und Cousin desTop Gun: Maverick -Autors Eric Singer, hat eine Klage gegen Paramount Pictures eingereicht und behauptet, dass er für das Schreiben von Schlüsselszenen des Films keine Anerkennung oder Vergütung erhalten hat.

Laut Variety behauptet Gray, dass er fünf Monate lang mit Singer am Drehbuch gearbeitet hat, wichtige Actionszenen geschrieben und "akribische Dateien mit Zeitstempel " über seine Beiträge geführt hat. Gray hat bereits zuvor mit Singer zusammengearbeitet, unter anderem als Autorenassistent bei "The International" sowie als Schreibberater bei "Only the Brave".

"Diese Klage fordert Gerechtigkeit für Gray, einen talentierten Drehbuchautor, der von Hollywood-Machthabern manipuliert und ausgebeutet wurde, und verlangt Rechenschaft von den Angeklagten, die durch die Veruntreuung von Grays kreativer Arbeit enorm profitiert haben", heißt es in der Klage.

Paramount glaubt jedoch, dass an dem Fall nicht viel dran ist. "Diese Klage, wie die zuvor von Herrn Toberoff eingereichte, um vom Erfolg von Top Gun: Maverick zu profitieren, ist völlig unbegründet", heißt es in einer Erklärung eines Paramount-Sprechers.

Die Bezugnahme auf Toberoff bezieht sich auf eine frühere Klage gegen Paramount, die von Grays Anwalt Marc Toberoff eingereicht wurde, der Paramount im Namen von Ehud Yonay verklagte, dem Autor, der den Artikel von 1983 verfasst hatte, auf dem das ursprüngliche Top Gun basierte.

In Bezug auf die jüngste Klage behauptet Gray, er habe ein Dutzend Actionszenen für den Film geschrieben, was ihn zu dem Hit machte, der er wurde. Wir müssen abwarten, was das Gericht im weiteren Verlauf des Prozesses darüber denkt.

