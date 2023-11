Top Gear wurde von der BBC offiziell abgesetzt

HQ

Top Gear ist seit langem in der Schwebe, seit Moderator Andrew Flintoff in einen schweren Unfall verwickelt war. Es scheint, als würde die Serie jedoch nicht aus dieser Vorhölle zurückkehren, denn jetzt hat die BBC bestätigt, dass die Autoserie nach weit über 30 Staffeln abgesetzt wird.

In einer Erklärung der BBC heißt es ausdrücklich: "Angesichts der außergewöhnlichen Umstände hat die BBC beschlossen, die britische Show auf absehbare Zeit auszusetzen."

In Bezug auf das, was für die Zukunft geplant ist, bestätigt die BBC, dass sie "neue Projekte" untersuchen wird, die mit den aktuellen Moderatoren (Flintoff, Paddy McGuiness und Chris Harris) entwickelt wurden, und dass weitere Informationen dazu in "naher Zukunft" bekannt gegeben werden.

Bist du traurig über das Ende von Top Gear oder denkst du, dass dies die richtige Entscheidung der BBC war?