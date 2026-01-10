Top 5: Die besten Metroid-Spiele

HQ

Um 40 Jahre Metroid zu feiern, haben wir bei Gamereactor uns zusammengesetzt und beschlossen, die besten Kapitel dieser langjährigen und bewegten Reihe zu bewerten. Samus ist seitdem ein bekanntes Gesicht und trat ab 1986 in zahlreichen Titeln auf. Obwohl die Serie nie die gleiche Popularität wie Super Mario erreicht hat, existiert sie etwa genauso lange. Es ist außerdem eine der ersten weiblichen Protagonistinnen des Mediums. Unser Ranking basiert auf den letzten 40 Jahren von Metroid, und Sie können es unten ansehen. Wir würden auch gerne eure Liste sehen, also schreibt gerne in die Kommentare, welche Spiele der Serie ihr am besten bewertet.

5. Metroid: Zero Mission

Als Samus Aran 1986 auf dem NES debütierte, war dies der Beginn einer Serie, die das Gaming-Medium als Phänomen über Jahrzehnte prägen sollte. Allerdings ist es heute nicht einfach, zu diesem klobigen Klassiker zurückzukehren, und die einfachen Grafiken sowie die alten Steuerungen könnten diejenigen abschrecken, die einen der wichtigsten Titel der Spielegeschichte entdecken wollen. Glücklicherweise wollten Nintendo das erste Metroid -Spiel nicht in Vergessenheit geraten lassen, weshalb sie 2004 Metroid: Zero Mission herausbrachten, ein vollständiges Remake des Originals für die Game Boy Advance. Mit überarbeiteter Ästhetik und Steuerung, die viele Ähnlichkeiten mit Metroid Fusion (etwa zur gleichen Zeit veröffentlicht) aufwies, wurde Samus Aran s erstes Abenteuer zu einem Spielvergnügen, und mit neuen Gebieten, neuen Gegenständen und neuen Minibossen gab es selbst für die eingefleischtesten Fans jede Menge neuen Inhalt. Metroid: Zero Mission erreicht vielleicht nicht die himmelhohen Höhen, die einige der späteren Teile der Serie erreichten, aber wegen seines Respekts vor dem Ausgangsmaterial und seiner unermüdlichen Spielbarkeit verdient der Titel einen Platz auf dieser Liste.

Metroid: Zero Mission ist ein fantastisches Remake des Originals.

4. Metroid-Schrecken

Metroid und Horror waren nie eine seltsame Kombination. Mehrere von Samus ' Abenteuern enthielten stets Elemente von Horror und Dunkelheit. In Metroid Dread wurde das auf ein ganz neues Level gehoben. In diesem modernen Abenteuer von 2021 stand der Horror mehr denn je im Mittelpunkt. Es war auch eine fantastische Rückkehr zum 2D-Stil, mit dem die Serie begann. Wir bei Gamereactor hielten es bei seiner Veröffentlichung für ein Top-Spiel, was vor allem an seinem großartigen Tempo, den vertrauten Charakteren und den großartigen Spielmechaniken zu danken war. Es bot außerdem neue Gegner, gute Abwechslung und ein hochwertiges Umgebungsdesign. Der klassische Metroidvania -Stil war ebenfalls erhalten, und man musste etwas zurücklaufen, um das Spiel abzuschließen. Diesmal waren die Feinde nicht nur Weltraumpiraten, sondern auch gefährliche Lebensformen des Planeten und gelegentlich ein Roboter. Die Maschinen sind eines der Highlights des Spiels; Sie sind völlig unsterblich, und du musst fliehen, bevor du den Trick findest, sie endgültig zu vernichten. Wenn du dich in ihrem Gebiet befindest, werden sie dich verfolgen und dein Leben sofort beenden, wenn sie dich erwischen. Das ist sowohl adrenalingeladen als auch Momente der Panik. Dank der hochwertigen Erfahrung haben wir uns entschieden, den vierten Platz zu belegen.

Metroid: Dread zeigte, dass 2D immer noch funktioniert und dass es sogar beängstigend sein konnte, es zu spielen.

3. Metroid-Fusion

Die Nachverfolgung von Super Metroid nach acht Jahren weckt natürlich hohe Erwartungen. Dieser Teil brachte ein etwas filmischeres, aber auch lineareres Erlebnis, ohne die Bausteine seiner etablierten DNA falsch zu manipulieren. Auf den ersten Blick war es seinem Vorgänger sehr ähnlich, doch unter der Oberfläche lauerte ein Gefühl der Unruhe. Nach einer Expedition zum Planeten SR388 zu Beginn bleibt Samus kaum noch eine Überlebenschance, als ein bisher unbekannter Parasit angreift. Das ikonische Varia Suit der Heldin muss chirurgisch entfernt werden, wenn der Parasit beginnt, sich mit ihr zu verschmelzen und beide zu übernehmen.

Was sich dann an Bord einer verletzlichen Raumstation abspielt, ist eine Darstellung etablierter Genre-Mechaniken, bei der Samus ' Fähigkeiten schrittweise wie vorgesehen erworben werden, aber der isolierten und klaustrophobischen Erzählung mehr Raum gegeben wird. Als Samus Aran s vorherige und vollständig aufgerüstete Rüstung aus Super Metroid – kontrolliert vom X Parasiten – mutierte und begann, uns in schweren, hallenden Schritten in verschiedenen Reihenfolgen durch die Korridore zu jagen, wobei der einzige Ausweg die Flucht war, wurde eine weitere Schicht von Unsicherheit und Verfolgungsmanie hinzugefügt. Metroid Fusion beeinflusst von Ridley Scotts erstem Alien und anderen Sci-Fi-Horrorfilmen war fast offensichtlich, und wir glauben, dass es zu den Spitzenkategorien der Serie gehört.

Metroid: Fusion bot mehr Zwischensequenzen und Dialoge, als wir es gewohnt waren.

2. Metroid Prime: Remastered

Obwohl die Prime Saga nun in ihrer vierten Phase ist, erwies sich Samus '' erstes 3D-Abenteuer als eines der besten Spiele aller Zeiten in Nintendo. Metroid Prime war 2002 in den USA und 2003 in Europa ein großer Hit auf der Gamecube. Aus diesem Grund waren wir etwas besorgt, als Metroid Prime: Remastered angekündigt wurde. Würde Samus ' Abenteuer auch nach mehr als 20 Jahren funktionieren? Die Antwort ist ja. Obwohl die remasterte Version einige kleinere Effekte aus dem Original vermisst hat, war es erfreulich, sie anzusehen. Frische neue Grafiken und ein verbessertes Steuerungsschema machten unseren Rückbesuch bei Tallon IV zu einem echten Vergnügen.

Eines der besten Dinge an diesem Titel war, dass der klassische Metroidvania Stil erhalten blieb. Je mehr du Samus aufgerüstet hast, desto mehr Türen und Wege öffneten sich in bereits erforschten Gebieten. Obwohl das Kampfsystem nicht ganz mit späteren Versionen der Serie mithalten kann, gibt es keinen anderen 3D-Titel, der Metroid so gut einfängt. Sogar der stumme Protagonist hält heute noch stand, deutlich besser als im vierten Teil, da Samus in diesem Abenteuer niemanden zum Reden hat. Das machte die Wahl zwischen unserem ersten und zweiten Platz auch schwierig. Allerdings solltest du beide spielen, und wenn du ein Switch 2 oder Switch besitzt, solltest du dir dieses holen.

Die ersten vorsichtigen Schritte an Bord des Weltraumpiratenschiffs zu Beginn von Metroid: Prime sind ein Lieblingsmoment. Samus einen coolen Salto machen zu sehen und dann zu sehen, wie die Kamera in die Ego-Perspektive wechselt, ist eine Spielerinnerung, die wir bis heute in Erinnerung halten.

1. Super Metroid

"Der letzte Metroid ist in Gefangenschaft. Die Galaxie ist in Frieden... "

Damit hast du nicht gerechnet, oder? Der 16-Bit-Klassiker für Super Nintendo ist bis heute unerreicht und etablierte die Marke ernsthaft mit dem härtesten intergalaktischen Kopfgeldjäger aller Zeiten an der Spitze: Samus Aran. Nach dem legendären und schicksalhaften Intro beginnt das Abenteuer auf dem Planeten Zebes, wo wir nicht wissen, in welche Richtung oder in welcher Reihenfolge wir gehen sollen. Hier liegt auch ein Großteil des Kerns seiner Größe – mit dem nicht-linearen Gameplay und dem hohen Herausforderungslevel. Der Nervenkitzel, diesen geheimnisvollen Planeten zu erkunden, mit etwas Neuem und Aufregendem, das an jeder Ecke lauert, aber auch in die Wände eingebettet.

Patrouillen zu begegnen, war Teil des Charmes; Ein scheinbar unmöglicher Durchgang oder eine neue Art von Gelände diente nur als vorübergehendes Hindernis für den weiteren Fortschritt. Mit einem ständig wachsenden Arsenal an verschiedenen Waffen und Fähigkeiten entstand ein Gefühl von Wachstum als Spieler, das uns zum Nachdenken brachte und frühere Gebiete erneut besuchen ließ, um sie ebenfalls zu durchforsten oder völlig neue Biotope im riesigen unterirdischen Labyrinth freizuschalten, das aus einem ebenso beeindruckenden Leveldesign bestand wie das der kultklassischen Bosse Kraid, Ridley, und Mother Brain. Super Metroid hat das Genre nicht erfunden, aber es steht bis heute als Maßstab in allen Erwähnungen davon und gehört auch zu den allerbesten. Es war nicht nur eines der technisch beeindruckendsten Spiele für die Konsole, sondern auch eines der besten für dieses Format, sodass man sogar argumentieren könnte, dass es zu den besten Spielen gehört, die je gemacht wurden.

Super Metroid ist das schärfste der Serie in 2D. Nach langen Diskussionen haben wir bei Gamereactor beschlossen, dieses Nintendo-Juwel zu unserem Favoriten zu krönen.

Schlechteste: Metroid: Federation Force

Die Metroid -Reihe war im Allgemeinen von höchstem Kaliber, aber es gab zwei schwarze Schafe, von denen eines natürlich das schreckliche Metroid: Other M ist, das manche als völlig für den Charakter von Samus ansahen. Aber... Es gibt tatsächlich ein schlechteres Spiel, nämlich Metroid Prime: Federation Force. Es wurde veröffentlicht, als alle auf Metroid Prime 4 hofften, und enthielt kaum Samus. Was das Gameplay angeht, war es ein extrem generischer Shooter mit Chibi-Look, bei dem der Koop komplett das trostlose Metroid Gefühl verloren hat. Es gibt definitiv schlechtere Spiele, weil es nicht so schlimm war, aber es gibt keine schlechteren Metroid Spiele.