Top 11 Wasser-Videospiele, die uns begeistert haben

Mit der bevorstehenden Ankunft von Endless Ocean Luminous im Line-up von Nintendo Switch haben wir bei Gamereactor einen Blick zurück auf die Videospiele geworfen, die hauptsächlich auf einem Wasserthema basieren und uns am meisten beeindruckt haben. Egal, ob es sich um die weiten Meere, stressige Tauchabenteuer, sprudelnde Plattformer oder den bedrückenden Terror von Unterwasserstädten handelt, wir sind sicher, dass du viele dieser Möglichkeiten mit uns teilst. Und wenn nicht, lassen Sie uns wissen, was Ihre Lieblingsspiele im Wasser sind!

Da es viele Titel mit Wasser als Hauptelement gibt, finden Sie hier einige (in keiner bestimmten Reihenfolge), von denen wir sicher sind, dass sie Sie interessieren werden, um in die Tiefen des Ozeans einzutauchen. Halten Sie sich die Nase zu und springen Sie ein!

Endless Ocean Luminous

Obwohl Präsentation und Abwechslung nicht die Stärke dieses Titels für die heutige Zeit sind, bietet Endless Ocean Luminous ein entspannendes Erlebnis, um die Meeresnatur zu genießen. Wir sind in der Lage, die Fauna zu erforschen und zu entdecken, die durch mehr als 500 Arten repräsentiert wird. Im Gegensatz zu anderen Videospielen wie Subnautica müssen wir uns keine Sorgen machen, dass uns Feinde lauern oder uns der Sauerstoff ausgeht.

Das Original von Arika erschien 2007 bei Nintendo für die Wii-Konsole, die später eine Fortsetzung erhielt. Jetzt ist es eine moderne Version für die Switch. Eine der neuen Funktionen ist, dass Sie die kooperative Gruppenimmersion für bis zu 30 Spieler genießen können. Wenn Sie mehr über diese Version erfahren möchten, erzählt Ihnen unser David mehr in seiner Rezension von Endless Ocean Luminous .

Sea of Thieves

Schätze, Angeln, Koop-Missionen, Kanonenfeuer, eine Flasche Rum... Mit dieser offenen Welt sind die Möglichkeiten endlos. Sea of Thieves lässt dich in ein Abenteuer eintauchen, in dem du ein echter Pirat wirst. Sie können alleine segeln, die Landschaft bewundern und neue Horizonte erkunden... Oder spielen Sie in Gesellschaft, wo die Erfahrung von Rare eine ganz neue Bedeutung bekommt. Es gibt Grand Tales, erweiterte Quests, die auf der Geschichte rund um die Welt von The Devil's Shroud basieren. Und hüten Sie sich vor den Feinden: Von Geistern über Kraken bis hin zu den Stürmen, die auf hoher See toben, sind Piratenlegenden keine Legenden mehr, sondern Realität. Ebenso kannst du mit der PvP-Kampfoption Seeschlachten mit Schieß- oder Nahkampfwaffen genießen - aber pass auf, dass du dein Schiff und das deiner Schiffskameraden nicht versenkst!

Wir stürzen uns in das Piratenleben, segeln ohne (oder mit) einem festgelegten Kurs, um die Inseln und Geheimnisse zu erkunden, die das Meer umgeben, oder entscheiden uns für die Missionen, um große Belohnungen zu erhalten. Ein sehr umfassendes Spielerlebnis, bei dem Sie das Ruder in die Hand nehmen, um sich auf die Suche nach dem besten Schatz zu begeben: Es ist ein Abenteuer ohne Grenzen.

Subnautica

In diesem Survival-Videospiel befinden wir uns auf einem fremden Planeten, der aus einem faszinierenden Ozean besteht. Nach einer Notlandung auf dieser eigenartigen Welt müssen wir allen Gefahren widerstehen, die auf uns lauern. Der einzige scheinbare Ausweg besteht darin, den Meeresgrund zu erreichen. Lavazonen, biolumineszierende Unterwasserflüsse, sonnenverwöhnte Korallenriffe und sogar Meeresgräben. Subnautica hat beide Seiten der Medaille: fesselnde Landschaften mit strahlenden Meeresbewohnern, ausgedehnter Vegetation und lebendigen Farben, aber wenn die Nacht hereinbricht, verlassen die Düsternis und ihre Kreaturen die Umgebung mit einem gedämpften Ton und den Spieler mit einem Gefühl der Angst.

In den Tiefen des Meeres finden wir alles, was wir zum Basteln und Herstellen von Utensilien und Werkzeugen benötigen, es ist sogar möglich, Basen auf dem Meeresboden oder persönliche Boote zu bauen. Zweifellos ein Klassiker unter den Videospielen mit einem aquatischen Thema.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Wir konnten die Zelda-Saga und vor allem The Wind Waker nicht auslassen. Dieser Titel gilt als einer der besten in Nintendos Adventure-Franchise, obwohl das nicht immer so war. Es enthält eine weitläufige Umgebung für die damalige Zeit, die es in seiner Fiktion noch nie gegeben hatte. Die Serie entschied sich für einen Ozean der Freiheit (obwohl man nur auf seiner Oberfläche surfen kann), was Link die Macht gab, den Wind zu kontrollieren, um seine Reisen auf dem Meer zu planen. Dort konnten allerlei Erlebnisse stattfinden, natürlich voller Rätsel und Magie.

Mit einer Vielzahl von Inseln, die es zu besuchen gilt, und vielen Gefahren auf See segelt der Held in einer der tiefgründigsten und originellsten Geschichten der Serie über die Ozeane. Eines der charakteristischsten Werkzeuge des Videospiels ist die Fähigkeit, die Richtung des Windes zu ändern. Dies wird durch den Einsatz der Kraft der Musik erreicht, dank des titelgebenden Wind Waker Taktstocks.

Eine weitere charakteristische Besonderheit des Spiels sind die großen Käferaugen von Link. Die Art Direction beschloss, die Ausdruckskraft des Charakters zu ändern, was dazu beitrug, Hinweise auf den Weg zu geben, den der Spieler einschlagen musste, und der zufällig zu dem fetten Cel-Shading-Cartoon-Finish passte.

Wir haben dieses Abenteuer zuletzt mit Wind Waker HD auf Wii U genossen und uns auf die unvermeidliche Nintendo Switch-Portierung gefreut, aber bisher ist sie noch nicht angekommen...

Assassin's Creed: Schwarze Flagge

Schätze, Plünderungen und Abenteuer... Assassin's Creed: Black Flag ist inspiriert vom 18. Jahrhundert, dem sogenannten Goldenen Zeitalter der Piraterie. Dieser vierte Teil des Franchise führt uns auf die Inseln Bahamas, Südflorida und Kuba. Genauer gesagt liegt der Fokus auf den Städten Havanna, Nassau und Kingston. Und nicht nur das, die Geschichte führt den Protagonisten auch in mehr als 50 Städte der damaligen Zeit.

Etwa 50% des Spiels findet auf See statt. Einige der Aktionen, die durchgeführt werden können, sind die Harpunenjagd oder die Untersuchung der Tiefen des Meeres. Erwähnenswert sind die Seeschlachten: Es gibt mehrere Nebenmissionen, in denen diese heimlichen Konfrontationen stattfinden können; Du kannst unter anderem den gegnerischen Kapitän erschießen oder das gegnerische Schiff angreifen.

Ecco der Delfin

Ecco the Dolphin wurde in den 90er Jahren für die Mega Drive (Genesis ) veröffentlicht und ist ein Pionier in Sachen Thema und Genre, der ausschließlich auf der Wasserwelt basiert. Vielleicht haben sich die fantastischen Wasserlevel von Super Mario Bros. oder Donkey Kong Country nicht per se für diese Liste qualifiziert, aber dies war ein vollständig aquatischer Plattformer.

Darin folgen wir Ecco, einem Delfin, der allein gelassen wird, nachdem ein mysteriöser Tornado seine Gruppe mit sich gerissen hat. Später entdecken wir, dass die Delfine von einer außerirdischen Rasse namens Vortex gefangen genommen wurden. Und nein, es endet nicht in einer The Simpsons Episode.

Wir steuern das Wassertier durch verschiedene Stufen aus einer 2D-Side-Scrolling-Perspektive. Die Geschichte fordert uns auf, durch die Vergangenheit zu reisen und Orte wie Atlantis zu besuchen. Und so wie Mario in der letzten Phase gegen Bowser antreten muss, muss Ecco den Vortex Bienenstock erreichen und ihn besiegen.

Die Geschichte hinter der Entstehung dieses von SEGA veröffentlichten Titels ist ein bisschen... finster. Ed Annunziata, der Autor des Spiels, wurde von einem Meeresbiologen namens John C. Lilly inspiriert. Lilly war an einem Projekt beteiligt, in dem sie versuchten, Delfinen die menschliche Sprache beizubringen. Darüber hinaus experimentierte der Wissenschaftler auch mit Medikamenten wie Ketamin. Dies führte ihn zu dem Glauben, dass er Kontakt zu höheren Wesen, d.h. Außerirdischen, aufgenommen hatte. Er nannte sie Earth Coincidence Control Office (E.C.C.O.) - reiner Zufall?

Wellen-Rennen 64

Wir mussten auf jeden Fall diesen klassischen Nintendo 64 Jetski-Rennfahrer einbauen. Es ist ein geradliniges, arcadeartiges und einfaches (aber gründliches) Spiel, bei dem der Spaß nie aufhört. Der Titel ist in vier Spielsysteme unterteilt, von denen sich jedes von den anderen unterscheidet. Darüber hinaus enthält es insgesamt 9 Umgebungen. Im Ziel wartet der Sieg, aber wir müssen eine Strecke mit verschiedenen Hindernissen wie Rampen, tiefem Wasser oder Strudeln überqueren. Es hebt sich von allen bisherigen Wasserspielen durch die Nachbildung und das Gefühl der 3D-Wasserphysik ab, die dem Spielerlebnis ein Gefühl von Realismus verleiht und gleichzeitig Teil der Mechanik zur Steuerung des Fahrrads ist.

SOMA

Diese psychologische Horrorgeschichte wird Sie die ganze Zeit über in Atem halten... Wir schlüpfen in die Rolle von Simon Jarret, einem Mann, der einen Autounfall und einen Hirnschaden erlitten hat. Aufgrund seiner Situation willigt Jarret ein, sich einem Experiment zu unterziehen: einem Hirnschaden-Scan. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hat, wacht der Protagonist am Upsilon Site von PATHOS-II auf. Bei diesem Ort handelt es sich um ein verlassenes Unterwasserforschungszentrum.

Dieser Survival-Horror ist ein großartiges Science-Fiction-Werk. Roboter, außerirdische Wesen und Kreaturen in menschlicher Gestalt werden Simon Jarrets schlimmster Albtraum sein. Mit einer düsteren und einsamen Atmosphäre werden wir in dieser Geschichte, die in der Tiefsee spielt, voranschreiten. Das Design der Szenarien ist ein weiterer Schwerpunkt von SOMA, mit der Freiheit des Handelns, alle Orte dieses düsteren Ortes zu erkunden und zu inspizieren.

BioShock

Dieser legendäre, immersive Sim- und Horror-Shooter wurde in der Ego-Perspektive entwickelt. Wir betreten eine Utopie, die im Jahr 1960 spielt, in der wir in ein Art-déco-Universum in den Tiefen des Ozeans eintauchen. Genauer gesagt in der Stadt Rapture, einer der bekanntesten in der Geschichte der Videospiele.

Du wirst in der Lage sein, deinen Körper biologisch zu modifizieren, um verschiedene Fähigkeiten zu erlangen und dir auf diese Weise einen Vorteil gegenüber deinen Feinden zu verschaffen. Darüber hinaus wird die Umgebung dein bester Verbündeter sein, da du alle Elemente um dich herum als Waffe einsetzen kannst. Dieses Spiel ist das erste in einer Saga, die eine Trilogie erreicht hat (der erste und Infinite wurden von der Kritik gelobt) und deren vierter Teil sich angeblich noch in der Entwicklung befindet, während sein Schöpfer Ken Levine das neue Projekt Judas als "das Spiel mit dem höchsten Wiederspielwert in der Geschichte" konzipiert.

Dave der Taucher

Dave the Diver ist einer der erfolgreichsten Indies, die im letzten Jahr in See gestochen sind. Die Prämisse des Spiels ist, dass du Dave spielst, einen Taucher, der von einem Sushi-Restaurant angeheuert wird. Unsere Aufgabe ist es, ins Meer zu tauchen und den Fisch zu fangen, der für die Rezepte des Restaurants benötigt wird. Aber das ist noch nicht alles: Sobald die Nacht hereinbricht, öffnet das Restaurant seine Türen für Gäste und es ist an der Zeit, die Bar zu verwalten. Im Laufe des Spiels erhalten wir Upgrades für Waffen und Ausrüstung. Jedes Mal erhöht sich die Ausdauerzeit unter Wasser. Darüber hinaus werden wir mehr Gelegenheit haben, die maritime Welt zu erforschen.

Aber das war nicht der einzige Wasser-Indie des letzten Jahres, wir müssen auch Dredge erwähnen, der Dave um diesen Platz gekämpft hat. Dieser andere Titel ist eine Mischung aus Angeln und Horror, bei dem wir den gefangenen Fisch verkaufen müssen, um unser eigenes Lösegeld zu bezahlen.

Menschenfresser

Ist Maneater nur GTA, aber mit Haien? Ja, diesen Vergleich könnten wir anstellen. In dem Spiel geht es um einen mutierten Mega-Hai, der überall Chaos verbreitet. Und seine Mission ist ein bisschen blutig... Er verschlingt alle Menschen, die er auf seinem Weg findet, als eine Art ecco-freundliche Rache (Wortspiel beabsichtigt).

Er schwimmt aber nicht nur, er kann auch akrobatische Sprünge ausführen und sogar für ein paar Sekunden aus dem Wasser gleiten. Im Laufe des Spiels kann sich unser Protagonist in einen Megalodon verwandeln. In der Geschichte kann man deutliche Einflüsse erkennen, die bei der Entstehung des Titels geholfen haben, wie z.B. der Film Jaws, Moby Dick oder Orca, der Schwertwal, Geschichten, die von den Katastrophen erzählen, die von diesen großen Meeresbewohnern ausgelöst werden. Sharknado zum Lachen? Ja, auch das.

Und welches großartige Wasser-Videospiel haben wir Ihrer Meinung nach in dieser Liste vermisst? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.