Ob man ihn liebt oder hasst, Donald Trump hat die Welt geprägt, und die Gaming-Welt ist da keine Ausnahme. Tycoon, Präsident, Piñata. Trumps Gaming-Vermächtnis ist so bizarr, wie es nur geht. Wir haben Jahrzehnte von Veröffentlichungen durchgesehen, um die bemerkenswertesten zu finden. Hier sind unsere Top 10 Videospiele mit Donald Trump.

10. TrumPiñata (2016)

Manchmal braucht politischer Kommentar keine Subtilität, und TrumPiñata beweist es. Man schlägt im Grunde auf eine Cartoon-Piñata in Form von Trumps Kopf, bis sie platzt. Das wars. Keine Geschichte, keine Tiefe, nur kathartische, lächerliche Satire aus einer Internet-Ära, die es liebte, Empörung in Minispiele zu verwandeln.

9. Supreme Ruler Ultimate: Trump Rising DLC (2014)

Diese Erweiterung für Supreme Ruler Ultimate verwandelt die globale Politik in ein spielbares "Was wäre, wenn"-Szenario. Du kannst als Präsident Trump die Kontrolle übernehmen, den Handel umgestalten und (natürlich) Mauern errichten. Es ist eine spekulative Simulation, die sich halb wie eine Parodie, halb wie eine Vorhersage anfühlt, je nachdem, wann man sie spielt.

8. Make America Great Again: The Trump Presidency (2017)

Ein Strategiespiel, das versucht, die reale Präsidentschaft in eine Management-Simulation zu verwandeln. Du bringst Haushalte ins Gleichgewicht, packst die Außenpolitik an, steigerst die Zustimmungswerte, während du "gewaltige" Entscheidungen triffst. Es ist nicht genau Civilization, aber es ist überraschend ausgefeilt für das, was als Meme-Projekt begann.

7. Make America Great Again (2019)

Es mag nicht überraschen: Zwei Videospiele, die sich um Trumps ikonischen Wahlkampfslogan drehen. Dieses spezielle Spiel ist ein 2D-Side-Scrolling-Abenteuer, in dem du in die Rolle von Trump schlüpfst, während er, rate mal, gegen ISIS kämpft. Bemerkenswert ist, dass das Spiel keine offenen politischen Botschaften enthält.

6. Trump Simulator VR (2017)

Ja, das gibt es. Trump Simulator VR lässt Sie buchstäblich in Trumps Fußstapfen treten, im Oval Office, auf der Bühne und sogar vor Reportern. Es geht weniger um Realismus als vielmehr um absurden Eskapismus, der Ihnen die bizarre Chance gibt, den surrealen Prunk politischer Berühmtheiten aus erster Hand zu erleben.

5. Donald Trump's Real Estate Tycoon (2002)

Trumps Antwort auf SimCity und Capitalism II versetzt Sie in dieses Spiel in die Rolle eines ehrgeizigen Bauträgers, der um die globale Vorherrschaft kämpft. Der Aufhänger? Trump selbst taucht mit Voiceovers auf, um Ihre Leistung zu loben oder zu schelten. Es ist sowohl eine Simulation des Egos als auch der Wirtschaft, eine Zeitkapsel der frühen 2000er Jahre, die sowohl unterhaltsam als auch unfreiwillig selbstparodistisch ist.

4. Mr. President! (2016)

Hier schlüpfst du in die Rolle eines Secret Service-Agenten, dessen einzige Aufgabe es ist, (in glorreicher Zeitlupe) zu tauchen, um einen Trump-ähnlichen Kandidaten namens "Ronald Rump" zu retten. Erwarte Ragdoll-Chaos, goldene Statuen und Reden, die sich ein wenig zu echt anfühlen. Es ist Satire, die keine Schläge austeilt, und sie macht viel mehr Spaß, als sie sein sollte.

3. Saints Row IV: Commander in Chief Edition (2013)

Obwohl Trump nicht direkt in Erscheinung tritt, fängt dieser DLC den gleichen übertriebenen Patriotismus ein, der später die politischen Memes der 2010er Jahre bestimmen sollte. Du kannst dich als Uncle Sam verkleiden, auf einem Weißkopfseeadler reiten und die "Merica Gun" abfeuern. Es ist ein Fiebertraum der Satire, der sich mit jedem Jahr prophetischer anfühlt.

2. Trump Castle: The Ultimate Casino Gambling Simulation (1989)

Vor der Politik, vor dem Reality-TV, gab es die Ära der Casino-Mogule, und dieses Spiel hat sie perfekt abgefüllt. Trump Castle lassen Sie ein virtuelles Casino in Atlantic City betreten, das dem echten Casino nachempfunden ist. Poker, Blackjack, Roulette... Und das alles im pixeligen Luxus der Marke Trump. Es ist Kapitalismus in seiner reinsten digitalen Form: schrill, oberflächlich und seltsam hypnotisch.

1. The Political Machine series (2004-)

An der Spitze steht die Political Machine -Serie, eine politische Strategiesimulation, in der du als Trump (oder gegen ihn) für das Präsidentenamt kandidieren kannst. Du verwaltest Wahlkampfrouten, hältst Reden und versuchst, Swing States für dich zu gewinnen, alles mit cartoonhaftem Charme. Hinter dem Humor verbirgt sich ein überraschend scharfer Kommentar zur mediengesteuerten Politik. Es ist lustig, bis man merkt, wie nah es an der Realität ist.