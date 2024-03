Top 10 der besten Fortsetzungen im Gaming-Bereich

HQ

Egal, ob es sich um Bücher, Filme oder Spiele handelt, eine Fortsetzung wirft eine große Frage auf, auf die sich die Macher den Kopf zerbrechen, um eine Antwort darauf zu finden: Wie macht man das besser? Wenn etwas gut genug war, um überhaupt eine solide Resonanz zu erhalten, dann kann es ziemlich knifflig sein, zu versuchen, die Formel zu verbessern und gleichzeitig etwas anderes zu machen, damit es sich nicht nur wie ein Aufguss anfühlt, aber viele Spiele haben es geschafft, und wir zählen unsere Favoriten herunter.

Bevor wir jedoch beginnen, möchte ich einige lobende Erwähnungen hervorheben. Spiele wie Super Mario Bros. 3, Resident Evil 2, The Legend of Zelda: A Link to the Past und Half-Life 2 sind alle großartig und haben ihre Franchises in gewisser Weise neu definiert. Sie sollten als unglaubliche Fortsetzungen anerkannt werden, aber leider war die Zeit dieses bescheidenen Redakteurs ein wenig nach ihnen, und so kann ich nicht so tun, als würde ich sie so schätzen, wie sie geschätzt werden sollten. Außerdem gibt es einige Spiele, die ich gerne auf diese Liste gesetzt hätte (Pikmin 4, Grand Theft Auto V, Batman: Arkham City, Warhammer: Vermintide 2), aber einfach nicht den Platz hatte.

10. Baldurs Tor III

Wenn Sie eines meiner früheren Werke gelesen haben, hätten Sie wahrscheinlich erraten können, dass dieses Spiel es bis hierher schaffen würde. Eine Rückkehr zu Baldur's Gate mag Jahre gedauert haben, aber Larians Rollenspiel hat bewiesen, dass manchmal wirklich große Dinge zu denen kommen, die warten. Aufbauend auf den D&D-Systemen, die in den früheren Spielen eingebaut wurden, ohne ihre CRPG-Wurzeln zu opfern, hat Baldur's Gate III ein Beispiel dafür gegeben, wie ein Rollenspiel gemacht werden sollte, und wir werden uns wahrscheinlich jahrelang ähnliche Spiele ansehen und uns wünschen, dass sie ihre Höhen erreichen könnten. Es spielt über 100 Jahre nach den Ereignissen von Baldur's Gate II und ist keine direkte Fortsetzung wie einige dieser anderen Spiele, aber es ist einfach so gut, dass ich es nicht überspringen konnte.

9. Pokémon Silber/Gold

Von einem aktuellen Hit bis hin zu einem Stück süßer Nostalgie – Pokémon Gold und Silber waren unser erster richtiger Blick darauf, wie weit Pokémon als Franchise gehen können. Pokémon Gold und Silber geben uns eine ganz neue Region, die es zu erkunden gilt, sowie Kanto im Endgame, komplett mit vielen coolen Designs, einer ganz neuen Art von Pokémon und dem besten mysteriösen Trio, das wir je hatten (ja, dazu stehe ich, lutsche es mit legendären Vögeln), und lassen mich immer noch nach Gen-2-Remakes verlangen, auch wenn wir diesen Punkt längst überschritten haben.

8. Grenzlande 2

Dies ist kein Platz für keinen Helden. Allein die Intro-Sequenz von Borderlands 2 reicht aus, um dich unglaublich auf einen der besten Shooter der 2010er Jahre zu freuen. Brillante Charaktere und ein Gameplay, das wunderschön mit einer Erzählung im Western-Stil verwoben ist, in der du aus dem Exil zurückkehrst, um Handsome Jack zu jagen, haben Borderlands 2 zu dem Spiel gemacht, vor dem der Rest des Franchise Angst hat. Es ist eine Fortsetzung, die so gut ist, dass nichts, was folgte, ihr wirklich gerecht wurde, und die Fans befürchten, dass es nie passieren wird.

7. Mass Effect 2

Das erste Mass Effect-Spiel führte uns in eine der besten Space-Opera-Storylines ein, die wir seit Star Wars gesehen hatten, und seine Fortsetzung passte das Gunplay und die Charakterarbeit zu der erhabenen Galaxie, die BioWare aufgebaut hatte. Mass Effect 2 ist eine einfachere Geschichte als der erste und dritte Teil, aber es ist unglaublich effektiv in seiner Einfachheit, die dich mit deinem Trupp verbindet, nur um sie dann alle in einer der besten, wenn nicht sogar der besten letzten Missionen im gesamten Spiel aufs Spiel zu setzen.

6. Call of Duty: Black Ops 2

Wenn wir uns dem Jahr 2025 nähern, werden wir nicht die Technologie haben, die in Call of Duty: Black Ops 2 vorhanden ist, aber wir werden das Spiel von 2012 immer als Erinnerung an Treyarchs unglaubliche Arbeit haben, Call of Duty-Skeptiker wie mich in das Franchise zu ziehen. Wir alle erinnern uns an die Multiplayer-Raserei in Nuketown 2025, Hijacked und Raid, aber für mich lag der wahre Glanz von Black Ops 2 im Zombies-Modus. Auf Tranzit vom Bus zurückgelassen zu werden, ist eine Spielerinnerung, die ich nie vergessen werde, und herauszufinden, wie man Rusty Cage in Mob of the Dead spielt, machte es irgendwie noch cooler, die Untoten zu besiegen.

5. Red Dead Redemption 2

Das mag umstritten sein, wenn man bedenkt, wie sehr die Leute Red Dead Redemption lieben, aber Rockstars Western aus dem Jahr 2018 ist - bis zur Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI - der größte Flex, den er der Spieleindustrie hinterlassen hat. Es ist unmöglich, von der Welt von Red Dead Redemption 2 nicht beeindruckt zu sein. Es gibt schrumpfende Pferdebälle im Schnee, um Himmels Willen. Spaß beiseite, ohne den Anker der Satire von Grand Theft Auto, hat Rockstar mit Red Dead Redemption 2 ein erzählerisches Meisterwerk vollbracht, das ein Prequel trotz der Einschränkungen der ursprünglichen Geschichte irgendwie funktionieren lässt. Arthur Morgan mag eine der besten Figuren in allen Medien sein, und doch wäre er allein nichts ohne den Rest der Van-der-Linde-Bande und die Leistungen, die die Schauspieler bringen.

4. The Witcher 3: Wilde Jagd

The Witcher 3: Wild Hunt wird von vielen als das beste Spiel aller Zeiten angepriesen, und so kann es nicht wirklich nicht auf diese Liste kommen, wenn ich ehrlich bin. The Witcher 3: Wild Hunt ist das Spiel, das den ganzen Hype um Cyberpunk 2077 ausgelöst hat, und übertrifft seine Vorgänger, wenn es um die Welt, die Kämpfe, die Charaktere und das Storytelling geht. Heute schafft es es immer noch, als eines der besten Fantasy-RPGs zu beeindrucken, die man spielen kann. Auch Gwent war in diesem Spiel dabei. Ein albernes Minispiel, das so beliebt wurde, dass es zu einem eigenen Ding wurde.

3. Halo 2

Wenn wir über den Einfluss der Branche sprechen, ist es schwer, Halo 2 irgendwo außerhalb der Top drei zu lassen. Wie Halo: Combat Evolved ermöglichte auch Halo 2 den Spielern, im Splitscreen-Multiplayer gegeneinander anzutreten, wurde aber auch online über Xbox Live eingeführt. Die Welt der Shooter war danach nicht mehr dieselbe. Neben dem Multiplayer ist es auch erwähnenswert, dass Halo 2 auch einen hervorragenden Aufbau für die Geschichte des ersten Spiels bot und uns vor allem mehr Einblick in die Allianz gab.

2. Portal 2

Während Valve-Fans oft nach Half-Life 3 weinen, würde ich gerne ein weiteres Portal-Spiel sehen. Abenteuer in Aperture Labs - selbst in seinem baufälligen Zustand - machen immer Spaß, und es hat es irgendwie geschafft, das Spiel zu toppen, das bereits 2007 als sofortiger Klassiker galt. Außerdem gibt es dieses Mal den Koop-Modus, der sich als mühelos lustig erwiesen hat, vor allem, wenn man sich gerne mit einem Freund anlegt, indem man ihn durch Portale schickt.

1. Assassin's Creed II

Dies mag eine seltsame Wahl für die Nummer 1 sein. Die meisten würden argumentieren, dass Assassin's Creed II kein so gutes Spiel ist wie vielleicht die meisten anderen in den Top 5, aber wir bewerten diese Spiele nicht nur als das, was sie sind, und ich denke, Assassin's Creed II hat als Fortsetzung von den Einträgen auf dieser Liste am meisten erreicht. Bevor Ezio Auditore auf den Plan trat, war Assassin's Creed ein solides Action-Stealth-Spiel mit einem interessanten historischen Konzept im Kern. Erst mit Assassin's Creed II, einem der besten Protagonisten im Gaming, der besten Kulisse für Parkour und einer reichen Geschichte, in die man sich nahtlos einfügt, hat dieses Franchise bewiesen, dass es die Welt erobern kann. Ich denke, dass wir ohne Assassin's Creed II in einer ganz anderen Spielewelt leben, in der Ubisoft nicht annähernd so ein großer Player ist, wie es ist, und Assassin's Creed bleibt ein Nischen-Franchise, wenn es überhaupt existiert. Ezio's Family ist ein Musikstück, das die Zukunft des Franchise geprägt hat und zeigt, wie einflussreich selbst scheinbar kleine Teile dieses Spiels sind.

Was halten Sie von unserer Liste? Was würdest du hinzufügen?