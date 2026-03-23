Top 10 der beeindruckendsten Sega Mega Drive-Cover

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Nachdem alles vom Super Nintendo bis zum PC behandelt wurde, ist die Zeit für den Mega Drive endlich gekommen. Nein, wir haben Segas Ruhm sicherlich nicht vergessen – den schwarzen Hengst, der Anfang der 90er große Teile des Marktes dominierte und Nintendo einige Kopfschmerzen bereitete – die coole Alternative für all die Gören, die sich keine Lust auf pummelige Klempner, gefräßige grüne Dinosaurier oder saubere Maskottchen bereiteten.

Und diese Reise begann direkt im Ladenregal mit den Spielcovern. Vielleicht das wichtigste Element von allen: ein Kunstwerk, das dazu entworfen wurde, deine Aufmerksamkeit zu erregen und dich von den unglaublichen Abenteuern zu überzeugen, die vor uns lagen. Genau hier gelang es Sega, etwas völlig Eigenes zu schaffen, mit einer deutlich härteren, überheblicheren Einstellung als der Super Nintendo. Nein, wir sprechen von Covern, die wirklich alles gegeben haben, frei zwischen amerikanischen Comics, japanischem Anime, klassischen Fantasy-Illustrationen und purer Heavy-Metal-Ästhetik gemischt haben.

Das Ergebnis waren Cover, die oft eher wie Filmposter oder Albumcover aussahen als wie traditionelle Spieleboxen. Schau dir nur das Regal in einem alten Spielzeugladen von 1991 an, das voller nackter Helden, futuristischer Raumschiffe, neonbeleuchteter Straßen und Roboter war. Es war dramatisch, farbenfroh und manchmal fast lächerlich übertrieben. Aber genau deshalb ist es so einprägsam. Handgemalt und unglaublich ikonisch, mit einem völlig anderen Flair als die digitalen, sterilen Cover, die wir heute oft sehen.

Nein, wir reden hier von Persönlichkeit und Seele. Die Mega Drive-Cover waren so viel mehr als nur Werbung; Sie waren magisch, und hier sind zehn der absolut bestaussehenden, die debütierten, ohne bestimmte Reihenfolge. Also, los geht's.

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Super-Donnerklinge

Das Cover von Super Thunder Blade ist ein Paradebeispiel dafür, wie der Mega Drive reine, unverfälschte Action durch ein einziges Bild verkaufen konnte. Hier werden wir direkt in ein chaotisches Inferno geworfen, das nach Actionfilm schreit. Die Parallelen zu Blue Thunder (dem Film, versteht sich) sind unvermeidlich. Wolkenkratzer, Explosionen und eine dramatische Perspektive, die den gepanzerten Hubschrauber so aussehen lässt, als würde er gleich von der Deckung fliegen. Außerdem schaffen sie es mit fast chirurgischer Präzision, dieses Arcade-Gefühl tatsächlich einzufangen.

Toki wird Affenspucke

Allein die Tatsache, dass der Titel des Spiels es schafft, daraus einen Witz zu machen, weckt mein Interesse. Aber Tatsache ist, dass Toki auch eines der farbenfrohsten und lebendigsten Cover für die Konsole ist. Ein Dschungel voller Monster und Intrigen, sich windender Ranken und alles mit einer grotesken Lebensfreude. Ein Cover, das es wirklich schafft, einen zum Nachdenken zu bringen; Es weckt Neugier und hebt sich sofort von allem anderen ab.

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Goldene Axt

Hat jemand epische Fantasy gesagt? Natürlich gehört Golden Axe zu den coolsten und stilvollsten Covern für die Konsole, und obwohl auch die Fortsetzungen nicht schwach sind, ist die Illustration des allerersten Spiels pure Perfektion. Wölbte Muskeln, glänzende Schwerter und wohlgeformte Schönheiten. Es ist unmöglich, auf das Cover zu schauen, ohne vor Freude völlig ausflippen zu können; es hätte genauso gut ein Albumcover für Manowar oder eine andere zeitgenössische Band sein können.

Truxton

Mit einer extrem intensiven Farbpalette und einem gigantischen feindlichen Schiff (oder Kreatur?) kitzelt das meinen ästhetischen Nerv sehr. Die kräftigen blauen und dunklen Töne vor dem feurigen orangen Hintergrund, durchzogen von blinkenden Laserstrahlen. Ja, ich nehme es. Eine äußerst clevere und ausgewogene Komposition, die heute genauso gut funktionieren würde wie damals. Es ist ein Cover, das nicht nur gut aussieht, sondern wirklich eine explosive Energie erzeugt und sich wirklich gefährlich anfühlt.

Alisia Dragoon

Während Golden Axe episch ist, ist Alisia Dragoon elegant. Weit mehr als viele andere Mega Drive-Spielcover, mit der titelgebenden Heldin im Zentrum und dem riesigen Drachen hinter ihr. Es ist eindeutig weicher und etwas weniger übertrieben, fast filmisch und traumhaft, mit einer Anspielung auf japanischen Anime und Manga. Es ist ebenso kraftvoll wie stilvoll zugleich. Zugegeben, als junger Junge hätte ich es wahrscheinlich nicht gelernt (Schwärmereien für Mädchen waren damals gefährlich), aber aus erwachsener Sicht ist Alisia Dragoon ein Juwel höchsten Grades.

Zwei grobe Typen

Wenn ein Cover die übertriebene Action-Ästhetik der frühen 90er einfängt, dann ist es Two Crude Dudes. Mitten in einer zerbombten Stadt stehen zwei massive, muskulöse Helden, bereit, alles zu zerstören, was sich bewegt. Wahrscheinlich die coolsten Typen überhaupt, mit absolut null Selbstreflexion oder einem Hauch von Subtilität, was genau der Grund ist, warum das Cover so verzweifelt charmant ist. Es ist ein bisschen so, als hätte jemand gleichermaßen Mad Max und Les Edwards in einen Mixer geworfen und Vollgas gegeben. Als junger Junge wärst du davon überwältigt gewesen. Ein perfektes Beispiel dafür, wie Mega Drive-Cover oft übertrieben, laut und absolut blutig brillant waren.

Straßen der Wut

Ein weiterer Klassiker höchster Klasse. Ehrlich gesagt, wird es auf dem Mega Drive noch ikonischer als das? Streets of Rage ist das Wesen von allem, wofür Sega in den 90ern stand. Emotion, Action, Leidenschaft und Eimer voller Hinterntritt. Ebenso viel Comic-Cover wie Spielcover, wobei zwei (der drei) Helden – Axel und Blaze – gegen den Abschaum der Stadt kämpfen, umgeben von Feuer, Wolkenkratzern und Neon. Aus irgendeinem Grund durfte Adam jedoch nicht darin sein.

Quackshot mit Donald Duck in der Hauptrolle

Mitten in Schwertern, Monstern und Explosionen taucht Quackshot auf und erinnert uns daran, dass Disney auch mitmachen kann – und möchte. Aber das ist hier nicht der übliche "langweilige" Donald; nein, hier ist er stattdessen ein überheblicher Abenteurer, ganz im Einklang mit Segas Einstellung, komplett mit Safarihut und entschlossenem Blick in den Augen. Mach Platz, Indiana Jones. Das Cover schafft es außerdem, ein Gleichgewicht zwischen kinderfreundlich und stilvoll zu finden. Es fühlt sich charmant an, ohne kindisch zu wirken, und genau deshalb gilt es immer noch als eines der zeitlosesten Mega-Drive-Cover.

Phantasy Star III: Generationen des Verderbens

Hier haben wir ein Cover, an das ich mich deutlich erinnere, dass es in den Spielzeugkatalogen jener Zeit auffiel. Ein einsamer Held, der einem scheinbar überwältigenden Feind an der Spitze einer Treppe gegenübersteht, die scheinbar in den sternenklaren Himmel führt. Die Szene ist fast melancholisch, als ob sie auf ein viel größeres Schicksal als nur ein gewöhnliches Abenteuer hindeutet, und ehrlich gesagt erinnert sie eher an das Cover eines Romans als an ein Videospiel. Unvergesslich und episch, mit einer wunderbaren Mystik und unglaublich gut gewählten Farben. Es ist ein Bonus, dass das Spiel selbst einfach unglaublich fantastisch ist.

Street Fighter II: Champion Edition

Zugegeben, das Street Fighter II-Cover für den Super Nintendo hat seinen Charme und ist zudem sofort, lächerlich ikonisch. Aber die Mega Drive-Version ist, bei Jupiter, auf einem ganz anderen Level. Schärfer, schöner und geladen mit explosiver Energie. Die Zeichnungen tendieren eindeutig zum japanischeren Stil, und Bison, mit seinen leuchtenden Händen im Hintergrund, wirkt wunderbar bedrohlich, genau wie es sein sollte. Ehrlich gesagt könnte es durchaus das bestaussehende Street Fighter-Cover aller Zeiten sein; So gut ist es.

Ja, die Mega Drive-Bibliothek ist voller fantastischer Cover, und es war in Wahrheit keine leichte Aufgabe, diese auf zehn einzugrenzen. Deshalb möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen, einige der Spiele zu erwähnen, die gerade noch nicht auf die Liste gekommen sind, darunter Castle of Illusion mit Mickey Mouse, Turbo Outrun, Gynoug und Sonic the Hedgehog 2. Und ich habe zweifellos mindestens ebenso viele andere verpasst, also überlasse ich es euch, liebe Leser, mich daran zu erinnern.

Jedenfalls erinnert uns das daran, dass der Mega Drive nicht nur eine fantastische Konsole war, sondern auch einige der absolut bestaussehenden Spielcover der Geschichte beherbergte. Was denkst du?

Welche Cover habe ich übersehen und welche hättest du gerne auf der Liste erwähnt?