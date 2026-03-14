Top 10 atemberaubendste Nintendo-64-Cover

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Wahrscheinlich habe ich die Nintendo-64-Ära am meisten Erinnerungen. Ich war zehn Jahre alt, als das große, schwere Paket am Heiligabend 1997 Nintendos neue Konsole enthielt, was mich bis zum Erscheinen der PlayStation 2 Ende 2000 glücklich und zufrieden machte. Mit anderen Worten: Es war der perfekte Zeitpunkt, um die Videospielgewohnheiten einer Person zu gestalten.

In dieser Liste sind meine "Lieblingscover" stark von Nostalgie beeinflusst. Es war unmöglich, das zu vermeiden, als ich diesen Text zusammenstellte, wo ich nach sorgfältiger Überlegung und einem Eimer voller Nostalgie auf folgende Liste gekommen bin:

10. Castlevania: Das Vermächtnis der Dunkelheit (Nintendo 64)

Im Allgemeinen hat Castlevania unglaubliche Cover, besonders für das NES. Da sprechen wir von Magie. Legacy of Darkness ist noch nicht ganz da, aber es sticht im Nintendo 64-Katalog in Sachen Cover immer noch hervor. Es ist etwas ungewöhnlich, dass mich ein von Manga inspiriertes Cover so anspricht wie Legacy of Darkness, denn Manga ist eine Ästhetik, die ich im Allgemeinen überhaupt nicht mag, aber die Mystik von Dracula, dem Schloss, den Fledermäusen und dem großen Mond im Hintergrund ist etwas ganz anderes, und zwar positiv.

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9. Super Mario 64

Ich kann nicht umhin, dass dieses Spiel auf dieser Liste stehen muss. Aber andererseits ist es ein minimalistisches und stilvolles Cover, das mich sehr anspricht, auch wenn es nicht zu meinen Top 10 Lieblingsspielen der Konsole gehört. Aber wir sind nicht hier, um über so eine Top-Liste zu sprechen. Jedenfalls fliegt Mario mit seiner Flügelkappe, was die Freiheit symbolisiert, die das Spiel dank seiner 3D-Welt bietet, und weit unten links sieht man das Schloss mit einem Goomba, das es bewacht. Schlicht, aber stilvoll.

8. Snowboard Kids

Das ist ein verspieltes Cover, das mich allein beim Anschauen glücklich macht. Ich habe dieses Spiel früher oft gespielt, und das Cover passt gut zum Spiel selbst. Ich finde, dieses Cover fasst die Verspieltheit zusammen, die bei Nintendo 64 ausmacht. Es ist ein "Mario-Kart-Cover", aber mit Snowboards. Ich wollte auch "große Nasen" schreiben, als mir klar wurde, dass Marios und Warios Nasen auch nicht so klein sind.

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7. Turok: Dinosaurierjäger

Viel schwieriger wird es kaum; ein Krieger, der mit seinem Rambo-Messer bereit im Nahkampf mit einem Velociraptor stand. Als kleines Kind fand ich es gleichzeitig cool und beängstigend. Es schreit nach Action, und das Spiel hat definitiv geliefert. Ich habe das Spiel selbst nie besessen, aber ab und zu habe ich es mir von meinem Kindheitsfreund ausgeliehen. Auch wenn das Cover damals vielleicht cooler war, steht es trotzdem auf dieser Liste.

6. Die Legende von Zelda: Majora's Mask

Die zweite Veröffentlichung von The Legend of Zelda für das Nintendo 64 steht auf dieser Liste. Meiner Meinung nach gibt es eine gewisse Mystik um dieses Cover. Natürlich liegt das auch daran, dass das Spiel selbst sehr geheimnisvoll ist, wobei der dunkelgrüne Hintergrund und der lila Text einen gewissen Reiz haben, besonders in Kombination mit Majoras Maske, die einen bösartig direkt anstarrt. Relativ minimalistisch, wie Super Mario 64.

5. Mario Kart 64

Ich habe so viele Erinnerungen aus der Nintendo-64-Ära, die sich in meinem Gedächtnis eingebrannt haben, und viele davon stammen aus Mario Kart 64, das vielleicht auch das stilvollste Mario-Kart-Cover ist. Wieder einmal sprechen wir von Minimalismus und Geschwindigkeit, und ich liebe auch, dass mein Favorit aus der Mario-Gang, Wario, eine so prominente Rolle auf dem Cover hat. Mit anderen Worten: Es muss nicht immer um Mario und Donkey Kong gehen.

4. Conker's Bad Fur Day

Dieses fast legendäre Spiel taucht auf allen möglichen Top-Listen auf. Der Grund, warum es auf diesem Album zu sehen ist, ist, dass Conker ein Bier in einer Hand hält. Das allein ist Grund genug, um seinen Platz in meinem Buch der coolsten Cover zu festigen. Dass ein Eichhörnchen das Bier hält, macht es nicht schlimmer. Ist es das erste Bier des Tages? Der siebte? Wer weiß. Ich kann mir auch vorstellen, wie Kinder mit ihren Eltern gesprochen haben, als das Spiel 2001 veröffentlicht wurde: "Mama und Papa, ich will das Spiel mit dem Eichhörnchen, das Bier auf dem Cover zu Weihnachten trinkt."

3. Banjo Kazooie

Ich gehöre zu der Gruppe von Leuten, die, oder vielleicht ist es gar keine Gruppe, wenn ich darüber nachdenke, nicht denken, dass Super Mario 64 das beste 3D-Spiel auf dem Nintendo 64 ist. Meiner Meinung nach stehen die Banjo Kazooie-Spiele ganz oben auf dem Podium. Banjo und sein super-überheblicher Vogelbegleiter stehen ebenfalls auf dieser Liste. Ein schnelllebiges Cover, auf dem unser Bär nicht nur Kazooie im Rucksack hat, sondern auch mit dem linken Arm einen lila Jinjo hält, während er mit dem rechten ein Puzzleteil greift. Hinter ihm ragt der Endgegner des Spiels, Gruntilda, wie ein Riese empor. Ich mag auch, dass Mumbo Jambo auf der linken Seite des Covers sichtbar ist, ein persönlicher Favorit von mir.

2. Yoshis Geschichte

Ein super süßes Cover mit dem Lieblingsdrachen von allen. Yoshi's Story war damals nicht mein Lieblingsspiel, aber was für ein farbenfrohes und angenehmes Cover es war. Ich hatte dieses Spiel fast vergessen, bis ich für diesen Artikel recherchiert hatte, aber als ich es sah, bekam ich einen so nostalgischen Kick, dass das Cover ohne viel Diskussion auf der Liste stand.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Es ist vielleicht das beste Spiel der Welt und hat eine Coverversion, bei der weniger mehr ist. Ich beziehe mich hauptsächlich auf die PAL-Version, obwohl die anderen Cover fast genauso schön sind. Aber der schwarze Hintergrund und der goldene Text, zusammen mit Schwert und Schild, sehen wirklich, wirklich gut aus. Ich selbst habe dieses Spiel während der Nintendo-64-Ära nie besessen, aber sobald ich das Cover bei Freunden und Bekannten sah, war ich jedes Mal begeistert, obwohl ich es schon mehrmals ausgeliehen hatte.

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