Too Kyos neues Spiel heißt plötzlich World's End Club, iOS-Nutzer spielen bereits

Die Vereinigung von Kotaro Uchikoshi und Kazutaka Kodaka trägt mal wieder Früchte und zwar in Form von World's End Club. Den Titel kannten wir zuvor als Death March Club, doch das war vor der Veröffentlichung auf iOS-Geräten. Das Entwicklerstudio Too Kyo Games hat das gemeinsame Kind von Uchikoshi und Kodaka als zweidimensionales Abenteuer mit vielen Rätseln vorgestellt, in denen die Entscheidungen, die der Spieler trifft, den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Die Schöpfer heben derweil wie gewohnt vor allem die Charaktere hervor, die wir in diesem Spiel begleiten dürfen.

Im World's End Club geht es um einige Kinder, die Teil eines Freak-Clubs sind und an einem Sommertag einen Unfall erleiden. Leider wachen sie nicht in einem Krankenhaus auf, sondern in einem verlassenen Vergnügungspark unter dem Meer. Dort erwartet sie eine Art Joker, der sie zu einem Spiel auf Leben und Tod zwingt. Der Titel steht deutschen Spielern ab sofort via Apple Arcade zur Verfügung und wird nächstes Jahr im Frühling auch auf der Nintendo Switch Premiere feiern. Ein erster Trailer auf Japanisch zeigt euch die zu erwartenden Produktionswerte.

