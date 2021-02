Too Kyo Games veröffentlicht World's End Club Ende Mai für Nintendo Switch

You're watching Werben

World's End Club sagt bestimmt nicht vielen Leuten etwas, doch die Entwickler dahinter haben einen gewissen Klang. Too Kyo Games besteht aus einigen führenden, ehemaligen Mitarbeitern von Spike Chunsoft, bei denen die Markenrechte von unter anderem Danganronpa und Zero Escape liegen. Dieses relativ junge japanische Entwicklerstudio versucht sich seit gut zwei Jahren mit vielen äußerst kreativen Ideen an der Selbstständigkeit und das zieht immer wieder unser Interesse auf sich

Einen interaktiven Spielfilm, einen sehr schicken Anime und ein kleines Handyspiel haben sie bereits veröffentlicht und besagtes Mobile Game hüpft am 28. Mai auf die Nintendo Switch. World's End Club heißt das Abenteuer, das bereits seit letztem Jahr im Apple-Arcade-Abo bereitsteht. Gängige Danganronpa-Motive, wie das surreale Tötungsspiel, in dem Kinder beteiligt sind, und viele bunte Charaktere sind schon mal vorhanden. Ob das Spiel etwas taugt, wissen wir aber nicht.