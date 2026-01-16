Too Kyo Games gibt zu und erklärt, dass The Hundred Line: Last Defense Academy tatsächlich zwei Spiele in einem sind

HQ

Wir wissen nicht, ob dies absichtlich für weitere Verwirrung sorgen soll oder ob es vielen Nutzern Klarheit dient, aber Tatsache ist, dass Too Kyo Games beschlossen hat, offiziell zuzugeben, dass The Hundred Line: Last Defense Academy, das gefeierte und bizarre Mystery- und Visual Novel-Spiel, das an einer High School mit 100 möglichen Enden spielt und letztes Jahr veröffentlicht wurde, ist tatsächlich zwei Spiele in einem. Dies spiegelt sich in dieser neuen Illustration von Hundert Zeile 2 von Rui Komatsuzaki wider:

Wenn dich diese Ankündigung etwas verwirrt, bedenke, dass The Hundred Line 1 die ersten 100 Tage des Spiels abdeckt, während The Hundred Line 2 aus "dem, was direkt danach kommt" besteht, ohne Spoiler (obwohl die Geschichte hier wirklich beginnt, sich zu verzweigen) und auch als New Game+ verstanden werden könnte. Daher kann der Titel als "Bundle" oder "Pack" aus zwei Spielen in einem betrachtet werden.

Anlässlich der Enthüllung kündigt Too Kyo außerdem an, dass die Musik des Spiels, Hundred Line Original Soundtrack, bereits morgen, am 17. Januar, digital veröffentlicht wird, mit insgesamt 112 Songs auf Streaming-Plattformen. Aber wahre Fans und Sammler möchten vielleicht lieber auf die physische Auswahl von 88 Stücken des Komponisten Masafumi Takada (No More Heroes) warten, darunter einige unveröffentlichte Stücke, die am 24. April 2026 erscheinen werden, nur ein Jahr nach dem ursprünglichen Start. Es sei angemerkt, dass laut Kodaka-sans eigenen Aussagen über Weihnachten The Hundred Line mit neuem narrativen DLC und einer Switch-2-Edition erweitert werden könnte.