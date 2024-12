Tony Soprano teilt sich Met mit Thor in einer urkomischen God of War: Ragnarök Parodie

HQ

Wir lieben es, berühmte TV- und Filmfiguren zu sehen, die urkomisch in einige der größten und bekanntesten Videospiele eingearbeitet werden, alles in Form von Parodie-Videos, die meist von YouTubern eli_handle_b.wav erstellt wurden. In der Vergangenheit hat dies Austin Powers in Cyberpunk 2077, The Minions in The Witcher 3: Wild Hunt, Buzz Lightyear in Mass Effect und sogar Adam Sandler in God of War. Jetzt ist eine weitere Parodie auf die gefeierten Spiele von Santa Monica Studio erschienen.

Dieses Mal hinterlässt einer der berühmtesten fiktiven Mafiosi aller Zeiten einen Einfluss auf God of War: Ragnarök. Tony Soprano ersetzt Kratos in dieser Parodie, in der er bei einem Treffen mit Thor und Odin Met zerbricht, versucht, etwas Gabagool im Yggdrasil-Versteck zu ergattern und einige Monster mit einem Sturmgewehr niederschießt.

Sie können sich das fantastische Parodie-Video unten ansehen, um zu sehen, wie die berühmte Fernsehikone mit einer Welt voller nordischer Mythen und Legenden umgeht.