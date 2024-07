Tony Pankhurst, der den mysteriösen Kurator in der Anthologie "The Dark Pictures" spielte, ist gestorben

HQ

Bei Videospielen spielt das keine kleine Rolle. Auch wenn er nicht der Protagonist einer großen Geschichte oder ein Bösewicht ist, an den wir uns mit Angst erinnern, wird er immer das Gesicht sein, das uns erzählt und uns durch den Schrecken geführt hat. Die Rede ist von Tony Pankhurst, dem Schauspieler des mysteriösen Kurators in den The Dark Pictures-Spielen von Supermassive Games, der im Alter von 67 Jahren in Kent, England, verstorben ist.

Pankhurst hatte keine sehr erkennbare Karriere, obwohl er als Nebendarsteller in einigen der größten Filme des letzten Jahrzehnts auftrat, wie Rogue One und Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. IMDB zitiert seinen Tod im vergangenen Mai, aber Supermassive Games hat seinen Tod nun in den sozialen Medien bestätigt. Es ist unklar, ob seine Arbeit an den kommenden The Dark Pictures Anthology-Spielen, wie dem angekündigten Directive 8020, fortgesetzt wurde, aber er wird uns immer in Erinnerung bleiben als unser Wegweiser zum Horror in der Serie.

Möge er in Frieden ruhen.