Tony Hawks Sohn und Kurt Cobains Tochter haben gemeinsam ein Baby bekommen

In einer erstaunlichen und wirklich coolen Entwicklung haben sich der Sohn des legendären Skateboarders Tony Hawk, Riley Hawk, und die Tochter des verstorbenen Nirvana -Frontmanns und Metal-Ikone Kurt Cobain, Frances Bean Cobain, zusammengetan, um ihr erstes Kind auf der Welt willkommen zu heißen.

Die Bucht hat einen Namen erhalten, der ziemlich einstimmig großartig ist und gleichzeitig eine Hommage an die berühmten Großväter des Jungen ist. Das Baby wird als Ronin Walker Cobain Hawk bekannt sein und wurde am 17. September 2024 geboren, was seine Mutter auf Instagram bestätigte.

"Ronin Walker, Cobain Hawk

"Willkommen im schönsten Sohn der Welt. Wir lieben dich über alles."

Baby Ronin ist eine der wenigen Personen, die drei berühmte Großeltern haben, wobei Hawk, Cobain und die Frau des verstorbenen Musikers, Courtney Love, eine seiner Großmütter sind. Zweifellos werden wir in Zukunft noch viel über Baby Ronin hören, aber bis dahin herzlichen Glückwunsch an die Hawk-Cobain-Familie!

