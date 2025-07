Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 und eine ganze Reihe mehr werden demnächst zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Zu Beginn des neuen Monats hat Microsoft nun enthüllt, welche Spiele in der ersten Julihälfte zu Game Pass kommen, und es gibt viel, worauf man sich freuen kann.

Hier findest du, was du erwarten kannst und wann (Spiele mit einem * werden nicht am ersten Tag zu Game Pass Standard kommen, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Xbox Standard ):



Little Nightmares II (Cloud, Xbox und PC) - Heute



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox und PC) - Heute



Legend of Mana (Xbox) - 2. Juli**



Trials of Mana (Xbox) - 2. Juli**



Ultimate Chicken Horse (Cloud, Xbox und PC) - 3. Juli



The Ascent (Cloud, Xbox und PC) - 8. Juli



Minami Lane (Cloud, Xbox und PC) - 9. Juli*



Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Xbox und PC) - 11. Juli*



High On Life (Cloud, Xbox und PC) - 15. Juli



Abonnenten können auch Vergünstigungen und andere Vorteile genießen, darunter Meridian Obex Ace Skin für Splitgate 2, Heavyweight Icons Bundle für EA Sports UFC 5 und Mashmak Rocket Bundle für Mecha Break, über die man auf Xbox Wire erfahren kann.

Wie üblich werden auch einige Spiele Game Pass verlassen, in diesem Fall am 15. Juli. Abonnenten haben bis dahin bis zu 20% Rabatt auf diese Titel, also spielt sie unbedingt oder kauft sie, wenn ihr sie behalten wollt.