Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2: Update zielt auf Spielfortschritt ab, fügt neue Klamotten hinzu

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Leute in den letzten Jahren nach einem neuen Pro-Skater-Spiel von Tony Hawk gesehnt haben und deshalb waren die Erwartungen...

Activision kündigte das Remake der ersten beiden Ableger von Tony Hawk's Pro Skater für Xbox One und Playstation 4 an, ließ weitere Plattformen jedoch außen vor. Ähnlich...

Gestern haben ausgewählte Gaming-Medien Anspielerfahrungen vom neuen Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 veröffentlichen dürfen (hier findet ihr unsere Eindrücke) und in...

OST von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 enthält neue Songs

am 28. Juli 2020 um 09:17 NEWS. Von Fabrizia Malgieri

Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 wird am 4. September in neuer Form erscheinen, doch über die Jahre hat sich nicht nur bei den Sportlern einiges geändert. Activision hat...