Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 stellt dicken Verkaufsrekord für die Serie auf

Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Leute in den letzten Jahren nach einem neuen Pro-Skater-Spiel von Tony Hawk gesehnt haben und deshalb waren die Erwartungen an die Remakes der ersten beiden Teile wahrscheinlich umso größer. Glücklicherweise hat das Spiel den Test der Zeit größtenteils unbeschadet überstanden und das große Interesse der Spieler zeugt von diesem Erfolg.

Activision konnte uns nun endlich bestätigen, wie gut sich Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 verkauft hat. Seit dem Start am 4. September liefen laut dem Unternehmen mehr als eine Million Kopien des Spiels virtuell und physisch über die Ladentheke, was zuvor kein anderes Game der Reihe so schnell bewerkstelligt hat. Somit ist bei diesem Publisher fast davon auszugehen, dass wir weitere Remakes, Neuauflagen oder sogar brandneue Skatespiele zu Gesicht bekommen werden. Wir freuen uns drauf.