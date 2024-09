Tony Hawk: "Ich habe wieder mit Activision gesprochen, was wahnsinnig aufregend ist"

HQ

Es ist schon sehr lange her, dass wir von Tony Hawk etwas Neues in der Gaming-Welt gehört haben. Ganz in Vergessenheit geriet die alte Skateboard-Legende zwar nie, aber das letzte Lebenszeichen war Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 aus dem Jahr 2020.

Jetzt scheinen die Dinge jedoch wieder in Schwung zu kommen, und als Mr. Hawk selbst kürzlich Mythical Kitchen besuchte, verriet er, dass die Partnerschaft mit Activision wieder auftaut:

"Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr erzählen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich wieder mit Activision gesprochen habe, was wahnsinnig aufregend ist. Wir arbeiten an etwas. Das ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Das wird etwas sein, was die Fans wirklich zu schätzen wissen werden."

Was auch immer es ist, wir können uns wahrscheinlich darauf verlassen, dass es im Game Pass enthalten sein wird, da Activision Blizzard jetzt Teil von Microsoft ist. Wir wissen, dass viele auf Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 gehofft haben, von dem lange gemunkelt wurde, dass es in Arbeit war, aber nie auf den Markt kam. Etwas ganz Neues würde auch nicht schaden, oder was sagt man dazu?

Bild von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Danke Pure Xbox