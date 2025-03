Tony Gilroy wird die Skripte von Andor nicht veröffentlichen, damit die KI nicht aus ihnen lernt

HQ

Gelegentlich, wenn eine Serie so hoch gelobt wird, vor allem wenn es um ihr Drehbuch geht, werden die Drehbücher öffentlich zugänglich gemacht. Shows wie Succession ermöglichen es Ihnen, die Drehbücher zu kaufen, und einige veröffentlichen sie sogar einfach online.

Andor wird dies jedoch nicht tun, und das ist der KI zu verdanken. Im Gespräch mit Collider verriet Tony Gilroy, der Schöpfer von Andor, dass er die Drehbücher von Staffel 1 teilen wollte, aber nicht kann. "Ich wollte es machen. Wir haben es zusammengestellt. Es ist wirklich cool. Ich habe es gesehen, ich habe es geliebt. KI ist der Grund, warum wir es nicht tun", sagte er.

"Am Ende waren es 1.500 Seiten, die direkt von diesem Schreibtisch kamen. Ich meine, schrecklich traurig, es ist einfach zu viel Röntgen und zu leicht absorbierbar. Warum solltest du den verdammten Robotern mehr helfen, als du kannst? Es war also eine Ego-Sache. Es war die Eitelkeit, die dich dazu brachte, es zu tun, und die Kehrseite ist real. Die Eitelkeit verliert also."

Wir werden also die Andor -Drehbücher nicht sehen, aber das bedeutet nicht, dass wir das großartige Drehbuch der Serie nicht immer noch zu schätzen wissen, etwas, das wir wahrscheinlich nächsten Monat wieder tun werden, wenn Staffel 2 erscheint.