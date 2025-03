Tony Gilroy will Star Wars "ernster nehmen, als irgendjemand es je genommen hat"

HQ

Während viele der Star Wars-Inhalte von Disney von den Fans als kontrovers angesehen wurden, scheint eine Sache, die viele Menschen vereint, die von der weit, weit entfernten Galaxis fasziniert sind, Andor. Tony Gilroys geerdetere Herangehensweise an Star Wars wurde von Fans und Kritikern mit großem Lob bedacht, die sich nun auf die bevorstehende zweite und letzte Staffel freuen.

Im Gespräch mit Gizmodo über Andor verriet Gilroy, dass es in dieser Staffel einige kanonische Ereignisse gibt, die er abhaken muss. Mon Mothma, der den Senat verlässt, die Einführung von K-2SO und das Ghorman-Massaker sind bereit für Staffel 2, aber Gilroy möchte, dass wir wissen, dass diese Momente nicht nur dazu dienen, dass wir pfeifen und auf den Bildschirm zeigen können.

"Wir würden niemals jemanden zum Spaß hinzufügen. Wir werden niemanden für ein Lächeln oder ein Augenzwinkern oder irgendetwas in der Art hinzufügen. Da ist nichts drin, was irgendein saftiger Leckerbissen ist, nur zum Teufel. Alles muss biologisch sein", sagte er.

In Bezug auf seinen Schreibstil und seine Herangehensweise an Andor fügte Gilroy hinzu, dass er nicht zynisch sei. "Das war die ganze Zeit unsere Einstellung: nicht zynisch zu sein und es ernster zu nehmen, als irgendjemand es je getan hat", sagte er. "Auch wenn wir uns verändern – manche Leute haben das Gefühl, dass es sich sehr verändert – aber selbst wenn wir die Grammatik dessen ändern, was man tun kann, versuchen wir sehr rigoros, diesen Scheiß ernster zu nehmen, als es irgendjemand je getan hat."

Andor Saison 2 erscheint am 22. April.