Tony Gilroy verrät, warum Andy Serkis nie in Andor zurückkehrte

HQ

Obwohl sein Ende in Andor Staffel 1 ziemlich endgültig schien, gab es Hoffnungen, dass Andy Serkis' Charakter Kino Loy in der zweiten Staffel der Erfolgsserie eine Art Rückkehr feiern würde. Nachdem er die Gefängnisrebellion auf Narkina 5 angeführt hat, findet Loys Handlungsbogen ein abruptes Ende, da er mit Cassian und den anderen Gefangenen nicht entkommen kann.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet Tony Gilroy, der Schöpfer von Andor, warum Loy in Staffel 2 zurückgelassen wurde. "Andy hat das Mikrofon fallen lassen, Mann", sagte er. "Was werde ich tun, das besser ist als das, was wir gemacht haben? Alles, was es tut, ist, diesen Moment zu minimieren. Ich wusste, dass viele Leute darüber sprachen, ob wir einen Weg hätten, ihn zurückzubringen. Aber ich wollte diese Art von zufälliger Umgebung nicht haben."

Der Moment, in dem Loy erkennt, dass er schwimmen muss, um zu entkommen, nur um dann zu zeigen, dass er es nicht kann, bleibt eine besonders denkwürdige Szene in einer Reihe von denkwürdigen Szenen. Andor hält sich nicht an die Regeln, die in anderen Star Wars-Filmen und -Serien festgelegt wurden. Nicht jeder muss zurückkehren, noch bekommt jeder ein klares, zufriedenstellendes Ende. Vielleicht wurde Loy von anderen Gefangenen unterstützt und schaffte es ans Ufer. Vielleicht ist er ertrunken oder wurde wieder eingesperrt. Wir werden es nie erfahren, und allein darin liegt eine Faszination.