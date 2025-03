Tony Gilroy über Andor Staffel 2: "Wenn ich dich nicht zum Weinen bringe, werde ich sehr unglücklich sein"

HQ

Die zweite Staffel von Andor wird nächsten Monat auf unsere Bildschirme kommen, und vor ihrer Rückkehr tut Tony Gilroy alles, was er kann, um uns auf die neuen Episoden vorzubereiten.

Gilroy, der Schöpfer der Serie, setzte sich kürzlich mit Collider zusammen, um über alles zu sprechen, was mit Andor zu tun hat, und sagte, dass in dieser Staffel, obwohl Andor eine Art "Star Wars Jesus ist", der wirkliche "emotionale Schlag von den Kollateralschäden und dem Triumph der Menschen um ihn herum kommen wird".

Es scheint auch, dass Gilroy möchte, dass wir nach den Taschentüchern greifen, denn er sagte: "Wenn ich dich nicht zum Weinen bringe, werde ich sehr unglücklich sein." Das klingt nicht so, als würde in der neuesten Staffel von Andor alles dandy sein. Nach Staffel 2 ist auch die Geschichte von Andor abgeschlossen, so dass die Fans, selbst wenn sie sie über den gesamten Inhalt der Serie hinweg zusammenhalten können, vielleicht eine Träne kommen sehen, wenn sie feststellen, dass es danach keine Andor mehr geben wird.