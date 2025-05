Tony Gilroy lobt Kathleen Kennedy für ihre Unterstützung bei Andor

HQ

Wenn du ein Star Wars-Fan bist, weißt du wahrscheinlich, dass Kathleen Kennedy nicht der beliebteste Name in deinem Fandom ist. Kennedy wird oft für die glanzlose Anziehungskraft der Sequel-Trilogie auf nostalgische Fans kritisiert und ist oft das Ziel von viel Hass.

Jemand, der den Lucasfilm-Präsidenten sicherlich positiver sieht, ist Andor-Schöpfer Tony Gilroy, der Kennedy kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair lobte. Als er darüber sprach, wie er Andor fast aus der Dose geworfen hätte, verriet Gilroy, dass Kennedy vom ersten Tag an einer der größten Unterstützer der Show war.

"Sie hat die Show und mich beschützt und ein Team zusammengetrommelt. Als wir anfingen, Kathy herauszufordern, sagte Kathy immer wieder ja", sagte er. "'Oh, ich werde die erste Szene in einem Bordell spielen.' "In Ordnung." "Ich werde sie zwei Polizisten töten lassen." "In Ordnung." "Wir wollen den Szenenbildner aus Tschernobyl." "Okay, gute Idee." Sie hat unser Spiel unterstützt und alles verstanden, was wir gemacht haben."

"Wir haben alles durchgemacht, sie und ich, in dieser Sache – alles Gute und alles Schlechte. Ohne sie gibt es keine Show", fuhr Gilroy fort. "Bei all dem Scheiß, den sie online macht, ist es einfach verrückt. Diese Show existiert, weil sie sie erzwungen hat. Was für einen harten Job sie hat, Mann."

Andor hat derzeit seine zweite und letzte Staffel abgeschlossen, wobei die neuesten Folgen jetzt auf Disney+ verfügbar sind. Lesen Sie hier unseren Rückblick auf Staffel 2.